T20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) की तारीख अब नजदीक आ गई है. पूरी भारतीय टीम इन दिनों यूएई में आईपीएल के माध्यम से अपनी-अपनी तैयारियों में पूरे जोश के साथ जुटे हैं. इस बीच बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए इस आईसीसी टूर्नामेंट के लिए नई जर्सी तैयार करा ली है. नई जर्सी का अनावरण इस बुधवार 13 अक्टूबर को किया जाएगा. 13 अक्टूबर को आईपीएल (IPL 2021) में दूसरा क्वॉलीफायर मैच भी खेला जाएगा और उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस मैच से पहले ही इस जर्सी का अनावरण करेगा.Also Read - RCB vs DC IPL 2021 LIVE Score: IPL का आखिरी लीग मैच- RCB ने टॉस जीता पहले फील्डिंग का फैसला

इस बार टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है. हालांकि भारत में कोविड- 19 (Covid 19) की दूसरी लहर के भयावह रूप धारण करने के बाद आईसीसी और बीसीसीआई ने इस वर्ल्ड कप को भारतीय भूमि से शिफ्ट कर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान में खेलने का फैसला लिया. हालांकि टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार भारत के ही पास हैं. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी. Also Read - अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेले बिना भी पाकिस्तान को विश्व कप में हरा सकती है टीम इंडिया: जावेद

