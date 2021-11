T20 World Cup: वेस्टइंडीज ने दो बार टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम किए हैं. इस टीम ने साल 2012 और 2016 का खिताब अपने नाम किया है. दूसरी ओर श्रीलंका ने साल 2014 में ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इस विश्व कप इन दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा. श्रीलंका ने 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीते, जबकि वेस्टइंडीज एक मैच अपने नाम करने में कामयाब रहा. टी20 विश्व कप में शर्मनाक प्रदर्शन का प्रभाव आगामी वर्ल्ड कप पर भी पड़ा है. अब वेस्टइंडीज और श्रीलंका को अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने जा रहे टी20 विश्व कप के लिए अतिरिक्त क्वालीफाइंग दौर खेलना होगा.Also Read - Live Score, New Zealand vs Afghanistan, T20 World Cup 2021: अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

अगले साल होने वाले टूर्नामेंट के सुपर 12 चरण के स्वत: क्वालीफायर मौजूदा टी20 विश्व कप के विजेता और उप विजेता के अलावा अगली छह शीर्ष रैंकिंग वाली टीमें होंगी. बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने अगले साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में सीधा प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है, लेकिन शनिवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद गत चैंपियन वेस्टइंडीज आईसीसी टी20 रैंकिंग 10वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि श्रीलंका नौवें स्थान पर है. बांग्लादेश आठवें, जबकि अफगानिस्तान सातवें स्थान पर है.

शनिवार को हुए मुकाबलों तक रैंकिंग के आधार पर शीर्ष छह टीमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया हैं, जिनका 15 नवंबर की समय सीमा तक इन स्थानों से नहीं खिसकना तय है.

बांग्लादेश ने सुपर 12 में अपने पांचों मुकाबले गंवाए लेकिन इसी साल घरेलू सरजमीं पर आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखलाएं जीतने के कारण टीम को रैंकिंग में सुधार करने में मदद मिली.

वेस्टइंडीज ने सुपर 12 में पांच में से चार मैच गंवाए और इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई. श्रीलंका ने बांग्लादेश और वेस्टइंडीज को हराया लेकिन उसे इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी. वेस्टइंडीज और श्रीलंका के अलावा इस साल सुपर 12 चरण में खेलने वाले नामीबिया और स्कॉटलैंड भी अगले साल के टूर्नामेंट में पहले दौर से शुरुआत करेंगे.