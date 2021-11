Watch Video Australian players are drinking beer by filling in shoes: रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) का फाइनल जीतकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया. इस जीत के बाद खिलाड़ियों को जश्न में डूबना स्वभाविक था. कंगारू टीम के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और मेडल लेने के बाद ड्रेसिंग रूम में ही बीयर की बोतलें खोल लीं और मस्ती से नाच गाने के जश्न में डूब गए. इस दौरान खिलाड़ी जूते में बीयर भरकर भी पीते नजर आए.Also Read - T20 World Cup 2021: हार के बाद बोले Kane Williamson, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया वापसी का मौका

जश्न का यह ढंग बेहद निराला है और इसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. आईसीसी ने अपने टि्वटर और इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो अपलोड किया है, जहां लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

इस वीडियो में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बीयर पीते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. इस दौरान मैथ्यू वेड (Matthew Wade) अपने बाएं पैर का जूता बाहर निकालते हैं और उसमें बीयर की केन उड़ेलते हैं और जूते से ही वह बीयर का घूंट भरकर पी जाते हैं. Also Read - विश्व कप जीतने की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल: जस्टिन लैंगर

इसके बाद मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) इस जूते को उनसे ले लेते हैं और फिर वह भी अपनी बीयर उसमें डालकर उसे पीते हैं. इसके अलावा एक अन्य वीडियो में खिलाड़ी म्यूजिक की धुन पर थिरकते नजर भी आए.

बता दें टी20 वर्ल्ड कप का यह छठा संस्करण था. ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है. इससे पहले भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका यह खिताब अपने नाम कर चुके हैं. विंडीज की टीम ने सबसे ज्यादा दो खिताब अपने नाम किए हैं.