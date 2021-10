Team India New Jersey for T20 World Cup 2021: टी20 विश्‍व कप से ठीक पहले बुधवार को भारतीय टीम की नई जर्सी लांच की गई. यह जर्सी काफी हद तक पुरानी जर्सी जैसी ही है लेकिन इसमें कई छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं. जर्सी को ऊपर आगे की तरफ पेट और छाती पर सफेद रंग की शेड हैं. भारतीय जर्सी थोड़ी गहरी नीली नजर आ रही है. फैन्‍स ने नई जर्सी पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट किए.Also Read - T20 World Cup 2021: BCCI ने लॉन्च की टीम इंडिया की नई जर्सी, बिल्कुल नए लुक में दिखेंगे खिलाड़ी

इसी दौरान एक फैन ने ट्विटर पर लिखा कि ये तो श्रीलंका की जर्सी जैसी लग रही है. हर फैन ने इसे लेकर अलग प्रतिक्रिया दी. कुछ फैन्‍स ऐसे भी थे जिन्‍होंने महेंद्र सिंह धोनी के समय की जर्सी को सर्वश्रेष्‍ठ बताया. एक फैन ने लिखा कि भारतीय टीम नई जर्सी में पेट्रोल पंप अटेंडेंट जैसी लग रही है. एक फैन ने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा के जेठालाल की तस्‍वीर शेयर की और लिखा कि पाकिस्‍तान की टीम भारतीय जर्सी पर नजरें जमाए हुए हैं.

This World Cup jersey was dope Bring back this one @BCCI pic.twitter.com/pLygRutQ0g

Also Read - T20 World Cup 2021: Javed Miandad ने बताया- भारत को कैसे हरा पाएगा पाकिस्तान

Never have our team looked so tip top! Thanks to new jersey.#BillionCheersIndiaJersey @mpl_sport pic.twitter.com/aLkSFbIpBa

