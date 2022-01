The Ashes Series AUS vs ENG 4th Test Day 2 Match Report And Highlights: सिडनी में इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच खेल रही ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) के उम्दा शतक की बदौलत यहां भी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है. ख्वाजा ने इससे पहले साल 2019 में इंग्लैंड दौरे पर एशेज सीरीज में ही अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. ऑस्ट्रेलिया ने मैच के दूसरे दिन 416/8 पर अपनी पारी घोषित कर दी.Also Read - The Ashes: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड- चौथा टेस्ट, दूसरा दिन, स्कोरकार्ड @सिडनी, AUS- 416/8d

ख्वाजा ने 260 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 137 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा जेम्स एंडरसन, मार्क वुड और कप्तान जो रूट ही एक-एक विकेट अपने नाम कर पाए. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन जोड़ लिए हैं.

हालांकि उसके लिए जैक क्राउली भाग्यशाली रहे, जब वह मिशेल स्टार्क की एक गेंद पर स्लिप में अपना कैच दे बैठे थे. लेकिन स्टार्क ने यहां नो बॉल फेंक दी. इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम कुछ गेंदें संभलकर खेलीं और बगैर कोई विकेट गंवाए ही सुरक्षित पवेलियन लौटे. इससे पहले मैच में दूसरे दिन की शुरुआत भी बारिश से हुई और बारिश ने पहले सत्र के दौरान बीच-बीच में कई बार खलल डाला.

ऑस्ट्रेलियाई टीम 126/3 से अपना खेल आगे बढ़ाने उतरी थी. बारिश के खलल के बावजूद स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की जोड़ी ने अपना फोकस बनाए रखा. दोनों बल्लेबाजों ने लंच तक बिना कोई नया झटका लगवाए टीम का स्कोर 209 पहुंचा दिया था. इसके बाद दिन के दूसरे सत्र में स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया.

इसके बाद कैमरन ग्रीन (5) और एलेक्स कैरी (13) के विकेट उसे जल्दी जल्दी मिल गए. लेकिन इसके बाद कप्तान पैट कमिंस (24) और मिशेल स्टार्क (34*) ने ख्वाजा का बेहतरीन साथ निभाया. अंत में नाथन लियोन ने भी नाबाद 16 रन का योगदान देकर टीम का स्कोर 400 पार पहुंचाने में मदद की.

इसके बाद कंगारू टीम ने इंग्लैंड को दिन का अंत होने से पहले कुछ देर बल्लेबाजी कराने का फैसला किया और अपनी पारी 416/8 घोषित कर दी. मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अब कुछ कमाल दिखाना होगा. वह पहले ही लगातार 3 टेस्ट हारकर यह सीरीज गंवा चुके हैं. लेकिन अपना सम्मान बचाने के इरादे से उसे बाकी बचे दो टेस्ट में जीत का इरादा दिखाना होगा.