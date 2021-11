The Ashes, 2021-22: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच 8 दिसंबर से गाबा में एशेज सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. दोनों टीमें इस शृंखला में 5 टेस्ट मैच खेलेंगी. इंग्लैंड के विभिन्न प्रारूपों में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए क्वीन्सलैंड की यात्रा बेहद दिलचस्प रही क्योंकि वे उसी विमान से यहां पहुंचे, जिसमें टी20 विश्व चैंपियन और उनके चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी सवार थे.Also Read - T20 World Cup 2022: 7 शहरों में होगा वर्ल्ड कप का आयोजन, मेलबर्न में इस दिन खेला जाएगा फाइनल मैच

क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टॉ, डाविद मलान, क्रिस वोक्स और मार्क वुड जैसे खिलाड़ी और इंग्लैंड की कोचिंग टीम के सदस्य एशेज सीरीज के लिए मंगलवार को चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही विशेष विमान से मंगलवार को यहां पहुंचे.

दोनों टीमों के सदस्य गोल्ड कोस्ट में पृथकवास पर जाने से पहले कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करें, इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी. इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के सुपर 12 में शानदार प्रदर्शन किया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आठ विकेट से जीत भी शामिल है लेकिन वह सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सही समय पर अपने चरम पर पहुंचा और उसने रविवार को न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार टी20 विश्व कप जीता.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक एथरटन ने ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद मजाकिया अंदाज में ‘स्काई स्पोर्ट्स’ से कहा था, ‘‘क्रिकेटरों का एक समूह है जो इसका आनंद नहीं ले रहा होगा और वे एशेज में भाग लेने के लिये ऑस्ट्रेलिया जाने वाले इंग्लैंड खिलाड़ी हैं. यह विमान यात्रा दिलचस्प हो सकती है.’’

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने यह मानने से इन्कार कर दिया था कि एक ही उड़ान साझा करना असुविधाजनक होगा, लेकिन इंग्लैंड के मार्क वुड विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ उड़ान भरने की संभावना से ही असहज थे.

#T20WorldCup ➡️ #ashes

Australia and England arrive to fight for the urn 👊 pic.twitter.com/RevGkWvzot

— ICC (@ICC) November 16, 2021