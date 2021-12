ब्रिसबेन के गाबा (The Ashes 2021-22) में खेले जा रहे एशेज सीरीज के पहले मैच के पहले ही दिन इंग्‍लैंड की टीम (AUS vs ENG Test) 147 रन पर ऑलआउट हो गई. कप्‍तान पैट कमिंस (Tim Paine) ने पांच विकेट हॉल अपने नाम कर इंग्लिश बल्‍लेबाजों को घुटने पर ला दिया. अब ऑस्‍ट्रेलिया के पास मौका है कि बोर्ड पर बड़ा स्‍कोर बना इंग्‍लैंड को पहले मैच में पारी के अंतर से पटखनी दें. कंगारू टीम के सलामी बल्‍लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) पहले मैच में जेम्‍स एंडरसन (James Anderson) का नहीं खेलना मेहमानों के लिए घातक साबित हो सकता है.Also Read - AUS vs ENG, 1st Test: एशेज टेस्ट से James Anderson-Stuart Broad बाहर, पूर्व कप्तान माइकल एथरटन ने उठाए सवाल

वार्नर का मानना है कि इस अनुभवी तेज गेंदबाज की लाइन, लेंथ और नियंत्रण हमेशा अच्छी रही है." एंडरसन को मंगलवार को 12 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इंग्लैंड टीम प्रबंधन को लगा कि पांच एशेज टेस्ट खेलना उनके लिए समस्या बन सकती हैं.

ऐसी अटकलें थीं कि एंडरसन (James Anderson) को चोट लगी थी लेकिन इंग्लैंड के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को पुष्टि की कि ऐसा नहीं था. वार्नर ने महसूस किया कि ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए एंडरसन का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा बोनस हो सकता है. वॉर्नर ने टेस्ट शुरू होने से पहले एसईएन 1170 ब्रेकफास्ट पर कहा, "जिमी का बाहर होना हमारे लिए बड़ी बात है."

वार्नर ने हालांकि महसूस किया कि एंडरसन (James Anderson) की जगह क्रिस वोक्स भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए एक संभावित खतरा होगा. “क्रिस वोक्स के पास बोर्ड पर विकेट नहीं हैं, लेकिन वह एक गेंदबाज है. वह हमेशा उन लाइन और लेंथ को हिट करता है जिसमें विकेट मिल सकें.”