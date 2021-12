एशेज ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी है. 5 टेस्ट की सीरीज में मेहमान टीम लगातार 3 मैच हार गई है. ब्रिसबेन से शुरू हुआ हार का सिलसिल न तो एडिलेड में रुका और मेलबर्न में पहुंचकर तो उसे और भी करारी हार का सामना करना पड़ा है. यहां इंग्लिश टीम पारी और 14 रन से हार गई. वह अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 68 रनों पर ऑल आउट हो गई.Also Read - Ashes 2021: सिर्फ 68 रन पर ऑल आउट होकर इंग्लैंड ने कटाई Michael Vaughan की नाक, Wasim Jaffer ने लिए मजे, देखें VIDEO

इंग्लैंड के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद इंग्लिश मीडिया और पूर्व खिलाड़ियों से यह आवाज उठ रही है कि अब टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए. लेकिन कोच इसके मूड में नहीं हैं और उन्होंने टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भी यह कहा है कि उन्हें टीम के खिलाड़ियों का समर्थन है.

सिल्वरवुड ने कहा कि टीम भले मेलबर्न में टेस्ट मैच 3 दिन में ही हार गई हो लेकिन खिलाड़ियों को उनकी कोचिंग तकनीक से कोई शिकायत नहीं है और वे उनका समर्थन कर रहे हैं. इस कोच ने बीटी स्पोर्ट को बताया, 'हमने पिछले गेम के बाद बातचीत की थी और हमने तय किया था कि हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा.'

बल्ले के साथ इंग्लैंड का बेहद खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि उन्होंने छह पारियों में सिर्फ दो बार ही 200 के आंकड़े पार किए हैं. वहीं, पिछले 12 मैचों में हमें सिर्फ एक में जीत हासिल की है. सिल्वरवुड ने आगे कहा, ‘मैं अपनी टीम को जानता हूं, वह शानदार वापसी करेगी. बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम में चार बदलाव किए गए थे. लेकिन उन्होंने भी निराश किया.

उन्होंने ने कहा, ‘हमें खिलाड़ियों का समर्थन करने की जरूरत है ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि उनमें बेहतर करने की क्षमता है.’ इंग्लैंड के इस प्रदर्शन के बाद कई पूर्व इंग्लिश खिलाड़ियों का मानना है कि अब यहां से कोच सिल्वरवुड के साथ-साथ कई खिलाड़ियों की भी टीम से छुट्टी हो जाएगी. कुछ खिलाड़ियों के लिए तो यह सीरीज उनके करियर की अंतिम सीरीज साबित होगी.