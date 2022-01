Ashes Series Australia vs England 4th Test Day 2 Live Score and Updates: इंग्लैंड को एशेज सीरीज में लगातार तीन टेस्ट हराने के बाद चौथे टेस्ट में भी उसका सफाया करने के इरादे से उतरी ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन लय में चल रही है. चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन लंच तक उसने 3 विकेट गंवाकर 209 रन जोड़ लिए हैं. उपकप्तान स्टीव स्मिथ (51*) रन बना चुके हैं, जबकि सामने वाले छोर से उस्मान ख्वाजा (39*) का उन्हें अच्छा साथ मिला है.Also Read - Ashes 2021-22: एशेज में इंग्लैंड की हार के लिए Ashley Giles ने मांगी माफी, बोले- बदलाव जरूरी लेकिन यह सही तरीका नहीं

कंगारू टीम ने दूसरे दिन 126/3 से अपना खेल आगे बढ़ाया. ख्वाजा और स्मिथ की जोड़ी ने यहां पूरा धैर्य और अनुशासन दिखाते हुए इस पारी को आगे बढ़ाया है. 117 गेंदों का सामना कर चुके स्मिथ ने अब तक सिर्फ 2 चौके ही जड़े हैं, जबकि 115 गेंदें खेल चुके ख्वाजा ने भी 3 चौके ही जमाए हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने यहां मैच के पहले दिन बारिश की स्थिति को देखते हुए भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. इस मैच में अब तक इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी सटीक लाइन लेंथ से कंगारुओं को आउट करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है.

मैच: एशेज सीरीज- चौथा टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड

तारीख: 5 से 9 जनवरी

समय: भारतीय समयानुसार सुबह 5.00 बजे

मैदान: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी

दोनों टीमों का प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया: मार्कस हैरिस, डेविड वॉर्नर, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड: हसीब हमीद, जैक क्रॉली, डेविड मलान, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर (विकेटकीपर), मार्क वुड, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन.