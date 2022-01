The Ashes Sereis 4th Test @Sydney LIVE Score and Updates: सिडनी टेस्ट में बारिश के खलल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति मजबूत बनाई हुई है. तीसरे दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा है और दिन का पहला सत्र शुरू होने में दोनों टीमों को मैदान सूखने तक का इंतजार करना पड़ा. हालांकि जब खेल शुरू हुआ तो दिन के 5वें ही ओवर में मिशेल स्टार्क ने हसीब हमीद (6) बोल्ड कर दिया. इससे पहले मैच के दूसरे दिन जैक क्राउली भाग्यशाली रहे थे, जब वह मिशेल स्टार्क की एक गेंद पर स्लिप में अपना कैच दे बैठे थे. लेकिन स्टार्क की यह गेंद नो बॉल करार दी गई.Also Read - AUS vs ENG, 4th Test: 28 महीनों बाद मिला टीम में मौका, Usman Khawaja ने जड़ा शतक, झूम उठीं वाइफ Rachel McLellan

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) के उम्दा शतक की बदौलत मैच के दूसरे दिन 416/8 पर अपनी पारी घोषित की थी. ख्वाजा ने 137 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया. गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ही कोई प्रभाव छोड़ पाए उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए. Also Read - The Ashes 2021-22: Usman Khawaja के शतक से चौथे टेस्ट में भी मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को दिखाना होगा जज्बा

गुरुवार को मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत होने से पहले इंग्लैंड को कुछ देर बल्लेबाजी कराने का फैसला किया था. इसलिए उसने अपनी पारी 416/8 पर घोषित की थी. दिन का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड ने 5 ओवर बल्लेबाजी की लेकिन उसने अपना कोई विकेट नहीं गिरने दिया था. Also Read - The Ashes: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड- चौथा टेस्ट, दूसरा दिन, स्कोरकार्ड @सिडनी, AUS- 416/8d