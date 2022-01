The Ashes 2021-22, Australia vs England 4th Test, Day 4: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर एशेज टेस्ट का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मुकाबले में इंग्लैंड टीम को जीत के लिए 388 रन का टारगेट दिया गया है, जिसके जवाब में चौथे दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 30 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया सीरीज के शुरुआती तीनों मैच जीतकर 5 मैचों की इस सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा चुका है. ऐसे में इंग्लैंड सम्मान बचाने के इरादे से उतरी है.Also Read - AUS vs ENG, 4th Test: ढाई साल बाद मिला टीम में मौका, Usman Khawaja ने दोनों पारियों में जड़ दिए शतक

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 416/8 के स्कोर पर घोषित की. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने 137 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 शिकार किए. Also Read - AUS vs ENG, 4th Test: एशेज टेस्ट में विकेटकीपिंग के लिए उतरा 12वां खिलाड़ी, दंग रह गए फैंस

इसके जवाब में इंग्लैंड जॉनी बेयरस्टो (113) की शतकीय पारी के बावजूद 294 रन ही बना सकी. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट बोलैंड ने सर्वाधिक 4 शिकार किए. यहां से मेजबान टीम के पास 122 रन की लीड रह गई. Also Read - शतक लगाने के बाद अपशब्द कहने वाले फैंस पर भड़के जॉनी बेयरस्टो; कहा- इसकी जरूरत नहीं

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 256/6 के स्कोर पर घोषित की. उस्मान ख्वाजा ने लगातार दूसरी पारी में शतक जड़ा. उन्होंने 12 बाउंड्री की मदद से नाबाद 101 रन बनाए. उनके अलावा कैमरून ग्रीन ने 74 रन टीम के खाते में जोड़े. इंग्लैंड ने ओले पोप को बतौर सब्सीट्यूट विकेटकीपर उतारा. इंग्लैंड की तरफ से जैक लीच ने 4 विकेट अपने नाम किए.

Australia vs England 4th Test Playing XI:

ऑस्ट्रेलिया: मार्कस हैरिस, डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, कैमरून ग्रीन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड.

इंग्लैंड: हसीब हमीद, जाक क्रॉली, डेविड मलान, जो रूट (कप्तान), बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर (विकेटकीपर), मार्क वुड, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन.