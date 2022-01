Ashes 2021-22, England Tour of Australia: एशेज सीरीज में इंग्लैंड की करारी हार से इंग्लिश क्रिकेट में उबाल आया हुआ है. ऑस्ट्रेलिया में एशेज खेलने गई इंग्लांड 5 टेस्ट की सीरीज में लगातार पहले 3 टेस्ट गंवाकर सीरीज हार चुकी है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के मैनेजिंग डायरेक्टर और पूर्व क्रिकेटर एश्ले जाइल्स (Ashley Giles) ने इस करारी हार के लिए अपने देश से माफी मांगी है और इंग्लिश क्रिकेट में व्यवस्थित बदलाव की मांग की है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इससे भी सावधान किया है कि बड़े पैमाने पर छंटनी टेस्ट क्रिकेट में टीम के खराब फॉर्म से निजात पाने का सही तरीका नहीं है.Also Read - The Ashes: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड- चौथा टेस्ट LIVE स्कोरकार्ड @सिडनी

जाइल्स ने 'बीबीसी स्पोटर्स' से कहा, 'मैं एशेज सीरीज हारने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं. हम माफी ही मांग सकते हैं. मैं जानता हूं कि लोग बहुत नाराज होंगे. पिछले 34 साल से हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और एक ही बार (2010-11) जीते हैं.'

उन्होंने कहा, 'हमारे नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं. नब्बे के दशक में इस तरह के परिणाम को स्वीकार कर लिा जाता था लेकिन उसके बाद से हमने ऊंचे मानदंड कायम किए हैं.' उन्होंने कहा, 'हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेकर सामूहिक हल तलाशना होगा. इसके लिए अधिक व्यवस्थित बदलाव की जरूरत है. आप मुझे हटा सकते हैं या मुख्य कोच को या कप्तान को लेकिन यह कोई हल नहीं है.'

जाइल्स ने कहा, ‘अभी दो मैच बाकी है और हम उसमें अच्छे प्रदर्शन की कोशिश करेंगे. इसके अलावा हमे ऐसा घरेलू ढांचा तैयार करना होगा कि वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन कर सके. अभी इसका अभाव है.’

