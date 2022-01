The Ashes- Watch Video Ben Stokes was Clean Bowled But Bails Did not Dislodged: इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स (Ben Stokes) मुश्किलों में फंस रही इंग्लैंड के लिए अपना लक पहनकर मैदान पर उतरे हैं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे चौथे ऐशेज टेस्ट के तीसरे दिन स्टोक्स बोल्ड हो गए थे. लेकिन तेजी से गेंद उनके ऑफ स्टंप पर लगने के बावजूद स्टंप्स पर रखीं बेल्स नीचे नहीं गिरी और इसके चलते उन्हें आउट करार नहीं दिया जा सका. अंपायर पॉल राइफल ने तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जोरदार अपील के बाद उन्हें आउट करार दे दिया था लेकिन स्टोक्स ने इस पर DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) कीम मांग कर दी, जिस पर उन्हें नॉट आउट करार दिया गया.Also Read - The Ashes: ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड- चौथा टेस्ट, तीसरा दिन, LIVE स्कोरकार्ड @सिडनी

इंग्लैंड की टीम 30 ओवर में 57 रन बनाकर 4 विकेट गंवा चुकी थी. वह घोर मुश्किलों में थी और 31वें ओवर के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने कैमरन ग्रीन को अटैक पर लगाया. ग्रीन का यह दूसरा स्पेल था और वह पहले 4 ओवर फेंककर डेविड मलान के रूप में एक विकेट ले चुके थे. इस स्पेल की पहली ही गेंद पर उन्होंने बेन स्टोक्स को बोल्ड कर दिया. स्टोक्स अभी 16 रन पर खेल रहे थे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस वीडियो को अविश्वसनीय करार देते हुए अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर किया है.

ऑफ स्टंप से अंदर आती इस गेंद को स्टोक्स वेल लेफ्ट कर रहे थे लेकिन गेंद सीधे ऑफ स्टंप को चूमती हुई निकल गई. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना न रहा. वह विकेट मिलने की खुशी में झूमने उछलने लगे थे. अंपायर पॉल राइफल ने भी स्टोक्स को LBW आउट दे दिया. लेकिन स्टोक्स को इतना मालूम था कि गेंद तो उनके पैड से लगी ही नहीं थी, पीछे स्टंप्स भी सुरक्षित थे. उन्होंने इस पर DRS ले लिया.

DRS में साफ हो गया कि गेंद स्टोक्स के पैड को छूकर नहीं गई यह स्टंप्स पर जरूर लगी थी लेकिन स्टंप्स पर रखी बेल्स नहीं गिरीं, जिससे उन्हें आउट करार नहीं दिया जा सकता. स्टोक्स की खुशी का ठिकाना न रहा और वह आसमान की ओर देखकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे. इसके बाद उन्होंने जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी की. हालांकि बाद में वह 66 रन की निजी स्कोर पर नाथन लियोन की गेंद पर LBW आउट हो गए.