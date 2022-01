ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के नए कप्‍तान पैट कंमिंस (Pat Cummins) के नेतृत्‍व में कंगारू टीम इंग्‍लैंड को अपने घर पर एशेज सीरीज (The Ashes 2021-22) हराने में सफल रही. 3-0 से बढ़त प्राप्‍त करने के बाद ये टीम चौथे मुकाबले को जीतने से महज (AUS vs ENG) एक विकेट से चूक गई. अबतक एशेज सें स्‍लेजिंग की एक भी घटना नहीं हुई है. पैट कमिंस का टीम का साफ संदेश है कि वो इस तरह की चीजों से दूर रहें. आईपीएल में इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) की कप्‍तानी में खेल चुके ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान का कहना है कि उनहें मोर्गन का नेतृत्‍व का तरीका काफी पसंद है.Also Read - AUS vs ENG, 4th Test: आखिरकार मिल गया विकेट! ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 62 महीनों बाद हाथ लगी सफलता, वीडियो Viral

‘सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड’ के अनुसार कमिन्स (Pat Cummins) ने कहा, ‘‘मैं अलग तरह के नेतृत्वकर्ताओं पर गौर करता हूं और मुझे इयोन मोर्गन जैसा नेतृत्वकर्ता पसंद है. मुझे कप्तानी पर उनका दृष्टिकोण पसंद है और वह कैसे टीम को एकजुट करता है. मैंने पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल में इयोन के साथ काम किया है और जीवन को लेकर हमारा नजरिया एक जैसा है.’’ Also Read - AUS vs ENG, 5th Test: इंग्लैंड को बड़ा झटका, एशेज सीरीज के बीच घर वापस लौटेंगे Jos Buttler

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी अलग पहचान बनाने के लिये प्रोत्साहित करता रहता हूं. उन्हें किसी को प्रभावित करने या छींटाकशी करने का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अतीत में ऐसा होता रहा है.’’ Also Read - AUS vs ENG: महज 1 विकेट से मैच बचा पाया इंग्‍लैंड, R Sridhar ने ईसीबी को याद दिलाई अश्विन-विहारी की ये पारी

कमिन्स (Pat Cummins) ने कहा कि उन्हें अपनी टीम के व्यवहार पर गर्व है. ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं कि पहला टेस्ट मैच बहुत सहजता से खेला गया और यह (छींटाकशी) नजर रखने वाली चीज है. आप इस क्षेत्र में अपने कार्यों से आगे बढ़ते हैं. उन्हें पता कि ऑस्‍ट्रेलिया के क्रिकेट प्रशंसक उनसे क्या चाहते हैं. मैं सारा श्रेय नहीं लूंगा, मेरे साथियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभायी है.’