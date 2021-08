The Hundred Mens Competition 2021: एक ओर अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) ने कब्जा जमा लिया है. वहीं दूसरी तरफ कई अफगान क्रिकेटर इंग्लैंड में जारी ‘द हंड्रेड टूर्नामेंट’ का हिस्सा हैं. इन खिलाड़ियों में कैस अहमद का भी नाम शामिल है, जो देश के टॉप क्रिकेटर्स में शुमार हैं. 18 अगस्त को लंदन स्पिरिट (London Spirit) के खिलाफ वेल्श फायर (Welsh Fire) की 3 विकेट से जीत में कैस अहमद (Qais Ahmad) भी योगदान रहा. इस मैच के बाद कैस अहमद ने कुछ ऐसा किया, जिसने ना सिर्फ उनके मुल्क, बल्कि अन्य देशों के लोगों का भी दिल जीत लिया.Also Read - Afghanistan News: तालिबान अफगानी नागरिकों पर ढा रहा जुल्‍म, काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग

इस मुकाबले में कैस अहमद ने 15 गेंदों में महज 25 रन दिए थे. वहीं बैटिंग के दौरान उन्होंने निर्णायक क्षण में 6 गेंदों में 3 चौकों के साथ नाबाद 13 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम ने 2 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की. मुकाबला खत्म होने के बाद टीम का यह हीरो अफगानिस्तान का झंडा लिए नजर आया, जिसकी तस्वीर खुद द हंड्रेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है.

Also Read - World News: काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे बच्चों और महिलाओं को तालिबान ने पीटा, अमेरिका ने दी चेतावनी- परिणाम भुगतने होंगे

बता दें कि मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लंदन ने निर्धारि 100 गेंदों में 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए. इस दौरान जोश इनगलिस ने 72, जबकि जो क्रेकनेल ने 35 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से रेयान हिगिन्स ने सर्वाधिक 3 शिकार किए.

इसके जवाब में वेल्श ने महज 20 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने पूले के साथ चौथे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी कर टीम की वापसी करा दी. फिलिप्स ने 35 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 80 रन की पारी खेली.

Welsh Fire keep themselves off the bottom of the men’s table! ⬆️#TheHundred pic.twitter.com/6hPBp24qPY

— The Hundred (@thehundred) August 18, 2021