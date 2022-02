ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन (Tim Paine) आखिरकार अपना अनिश्चितकालीन ब्रेक तोड़कर मैदान पर लौट आए हैं. महीनों से एशेज सीरीज (Ashes 2021-22) की तैयारियों में जुटे इस पूर्व विकेटकीपर कप्तान को अपनी कप्तानी तब छोड़नी पड़ी थी, जब वह एक महिला के साथ कथित अश्लील मैसेज भेजने के विवाद में फंस गए थे. इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक ले लिया. अब टिम पेन मैदान पर वापसी तो की है, लेकिन वह एक कोच के तौर पर मैदान पर दिखे हैं.Also Read - Matthew Hayden gets emotional after Justin Langer resigns; Lashed out at Pat Cummins

37 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कोच के रूप में अपने राज्य की टीम तस्मानियाई टाइगर्स के लिए वापसी की है. क्या टिम पेन अब क्रिकेट से संन्यास लेकर बतौर कोच ही अपनी भूमिका आगे बढ़ाएंगे अभी यह साफ नहीं है. क्योंकि इस खिलाड़ी ने अभी अपने संन्यास की घोषणा नहीं की है.

क्रिकेट.कॉम.एयू की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया कि पेन (जिन्होंने पिछले साल एशेज की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले टेस्ट कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया था) 2017 से क्रिकेट तस्मानिया में एक विवाद के बाद पूर्व टेस्ट कप्तान अपने राज्य के साथियों के साथ वापस आ गए हैं. लेकिन कप्तान के रूप में पद छोड़ने के बाद से अभी तक बल्लेबाजी या कीपिंग शुरू नहीं हुई है.

टेस्ट कप्तानी छोड़ने के कुछ दिनों के भीतर, पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक भी ले लिया और कथित तौर पर होबार्ट को भी छोड़ दिया, जब वहां पांचवां और अंतिम एशेज टेस्ट खेला जा रहा था.

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा है, एक कोचिंग क्षमता में तस्मानियाई टाइगर्स ग्रुप में लौट रहे हैं.’ तस्मानिया के अंतरिम मुख्य कोच अली डी विंटर ने भी कथित तौर पर पुष्टि की है कि पेन टीम की मदद कर रहे हैं.