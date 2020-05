Cricket News Today, 6 May 2020: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली और उनकी पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा के लिए बुधवार को एक बुरी खबर आई. उनके परिवार के एक अहम सदस्‍य की मौत हो गई है. विराट कोहली ने सोशल मीडियो के माध्‍यम से बताया कि 11 साल तक साथ रहने के बाद उनके पेट (पालतू कुत्‍ते) का निधन हो गया. Also Read - रवि शास्‍त्री: 1985 के दौर में जब मैं खेलता था वो टीम विराट की टीम को कड़ी टक्‍कर दे सकती है

विराट कोहली और उनका परिवार ब्रूनो की मौत से सदमे में है. विराट ने ट्विटर पर ब्रूनो की तस्‍वीर साझा करते हुए लिखा, "मेरे ब्रूनो, ईश्‍वर तुम्‍हारी आत्‍मा का शांति. पिछले 11 साल से तुमने हमारी जिंदगी को प्‍यार और दुलार से भर दिया और हमेशा के लिए हमसे एक कनेक्‍शन बना लिया. आज तुम हमें छोड़कर एक अच्‍छी जगह पर चले गए थे. ईश्‍वर तुम्‍हारी आत्‍मा को अपना आशीर्वाद दे."

Rest in peace my Bruno. Graced our lives with love for 11 years but made a connection of a lifetime. Gone to a better place today. God bless his soul with peace pic.twitter.com/R1XSF3ES5o

— Virat Kohli (@imVkohli) May 6, 2020