ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs Australia U19, Super League Semi-Final 2: अंडर-19 विश्व कप के सुपर लीग सेमीफाइनल-2 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से शिकस्त दी. इसी के साथ भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में लगातार चौथी बार अपनी जगह बना ली है. भारत इससे पहले साल 2000, 2006, 2008, 2012, 2016, 2018 और 2020 में खिताबी मुकाबले तक पहुंचा था, जिसमें उसने साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में विश्व कप अपने नाम किया.Also Read - IND U19 vs AUS U19 : दिनेश बाना ने SF में चार गेंद पर 20 रन ठोक जीता दिल, आखिरी 7 गेंद पर भारत ने बनाए 31 रन

2 फरवरी को एंटीगुआ के कूलिज क्रिकेट ग्राउंड (Coolidge Cricket Ground, Antigua) पर खेले गए इस सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.5 ओवर में महज 194 रन पर सिमट गई. अब 5 फरवरी को भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच इसी मैदान पर फाइनल मैच खेला जाना है, जिसमें भारत रिकॉर्ड पांचवीं बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा. Also Read - ICC Under 19 World Cup 2022: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 291 रनों का लक्ष्य, कप्तान Yash Dhull ने ठोका शतक

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही. टीम ने 37 के स्कोर तक अंगकृष सिंह रघुवंशी (6) और हरनूर सिंह (16) के रूप में सलामी जोड़ी को गंवा दिया. यहां से कप्तान यश ढुल ने शेख रशीद के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 204 रन जुटाए और टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. Also Read - ENG U19 vs AFG U19: इंंग्‍लैंड ने 24 साल बाद बनाई फाइनल में जगह, भारत-ऑस्‍ट्रेलिया के बीच आज दूसरा SF

46वें ओवर की अंतिम गेंदों में ये दोनों बल्लेबाज आउट हो गए. रशीद ने 108 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 94 रन बनाए, जबकि यश ढुल 11 बाउंड्री की मदद से 110 रन बनाकर आउट हुए. इनके अलावा दिनेश बाना 20, जबकि निशांत संधु 12 रन बनाकर बनाद लौटे. विपक्षी टीम की ओर से जैक निस्बेट और विलियम्स साल्जमन को 2-2 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया को महज 3 के स्कोर पर झटका लगा. सलामी बल्लेबाज टीग विली (Teague Wyllie) को रवि कुमार (Ravi Kumar) ने अपना शिकार बनाया, जिसके बाद कैंपबेल ने कोरे मिलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़े.

WHAT. A. PERFORMANCE! 💪 👌

India U19 beat Australia U19 by 9⃣6⃣ runs & march into the #U19CWC 2022 Final. 👏 👏 #BoysInBlue #INDvAUS

This is India U19’s 4th successive & 8th overall appearance in the U19 World Cup finals. 🔝

Scorecard ➡️ https://t.co/tpXk8p6Uw6 pic.twitter.com/tapbrYrIMg

— BCCI (@BCCI) February 2, 2022