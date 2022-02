ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs England U19 Final Final: भारत की अंडर-19 टीम ने रिकॉर्ड पांचवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया है. 5 फरवरी को एंटीगुआ में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif), विराट कोहली (Virat Kohli), उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand), पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के बाद यश ढुल (Yash Dhull) भारत को ट्रॉफी दिलाने वाले कप्तानों की फेहरिस्त में शुमार हो गए.Also Read - Womens Ashes 2022, AUSW vs ENGW, 2nd ODI: Ellyse Perry का ऑलराउंडर प्रदर्शन, इंग्लैंड ने गंवाई वनडे सीरीज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम की रिकॉर्ड में इजाफा करने वाली पांचवीं विश्व कप खिताबी जीत की सराहना करते हुए कहा कि शीर्ष स्तर पर उनका शानदार प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. Also Read - Under 19 World Cup: भारत ने जीते सर्वाधिक 5 खिताब, जानिए किन-किन देशों के नाम रही ट्रॉफी

पीएम मोदी ने ट्वीट किया,‘‘हमारे युवा क्रिकेटरों पर बेहद गर्व है. आईसीसी अंडर-19 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्हें गजब का साहस दिखाया. शीर्ष स्तर पर उनका शानदार प्रदर्शन दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित और सक्षम हाथों में है.’’ Also Read - U19 World Cup 2022 Win: भारत की जीत पर राजनीति चमकाने लगे सौरव गांगुली ! फैन्‍स को आया गुस्‍सा, कर दिया ट्रोल

Extremely proud of our young cricketers. Congratulations to the Indian team for winning the ICC U19 World Cup. They have shown great fortitude through the tournament. Their stellar performance at the highest level shows that the future of Indian cricket is in safe and able hands.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022