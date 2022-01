ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs Bangladesh U19, Super League Quarter-Final 2: भारतीय जूनियर टीम के कप्तान यश धुल (Yash Dhull) ने कहा कि टीम में कोविड-19 पॉजिटिव के कई मामले सामने आने के बाद खिलाड़ियों ने मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिये गजब की एकजुटता दिखायी जिससे टीम आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने सफल रही. कप्तान सहित छह खिलाड़ियों के वायरस की चपेट में आने के कारण भारत ग्रुप चरण में आयरलैंड के खिलाफ बमुश्किल टीम उतार पाया था. भारत ने शनिवार को बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया.Also Read - U19 WC, IND vs AUS: इस विश्व कप एक भी मैच नहीं हारा भारत, फाइनल का प्रबल दावेदार

धुल ने मैच के बाद कहा, ''हमारी टीम का संयोजन बहुत अच्छा रहा है और खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. जब भी कोई निराश होता है तो हम सब मिलकर उसका हौसला बढ़ाते हैं. यह बहुत अच्छा अनुभव रहा.''

टीम ने विपरीत परिस्थितियों में भी जीतना जारी रखा. क्वार्टर फाइनल से पहले पांच खिलाड़ियों ने परीक्षण नेगेटिव आने के बाद वापसी की. चार बार का चैंपियन भारत सेमीफाइनल में बुधवार को आस्ट्रेलिया से भिड़ेगा.

धुल ने टूर्नामेंट के दौरान मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण का आभार व्यक्त किया. भारत का यह पूर्व बल्लेबाज टीम के साथ वेस्टइंडीज गया है.

धुल ने कहा, ‘‘टीम में प्रतिदिन सुधार हो रहा है. लक्ष्मण सर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं. इससे हमें काफी मदद मिल रही है. सेमीफाइनल के लिये हम पिच को देखकर रणनीति बनाएंगे.’’

बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत में तेज गेंदबाज रवि कुमार ने अहम भूमिका निभायी. उन्होंने सात ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट लिये. बांग्लादेश की टीम 111 रन पर आउट हो गयी और भारत ने 30.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर दिया.

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए रवि ने कहा, ‘‘हमारी रणनीति सरल थी- सही लाइन से गेंदबाजी करना और दबाव बनाना. पिछले कुछ दिनों में हमारी तैयारी अच्छी रही. हमने एक साथ काफी समय बिताया और अच्छी तैयारी की. अब तक का अनुभव अच्छा रहा है और हमें आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.’’