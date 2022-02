ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs Australia U19, Super League Semi-Final 2: अंडर-19 विश्व कप के सुपर लीग सेमीफाइनल-2 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से शिकस्त दी. इसी के साथ भारतीय टीम ने लगातार चौथी बार फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है, जहां 5 फरवरी को उसका सामना इंग्लैंड से होगा. सेमीफाइनल मैच में यश ढुल (Yash Dhull) ने कप्तानी पारी खेलते हुए शतक जड़ा. यश ने 110 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 110 रन बनाए. उन्होंने ना सिर्फ शतकीय पारी खेली, बल्कि शेख रशीद के साथ तीसरे विकेट के लिए 204 रन भी जोड़े.Also Read - IND vs SL: भारतीय दौरे के बाद Suranga Lakmal अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहेंगे 'अलविदा'

यश ढुल अंडर-19 विश्व कप में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय

इसी के साथ यश ढुल अंडर-19 विश्व कप में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय बन गए. उनसे पहले विराट कोहली (Virat Kohli) ने साल 2008 में ग्रुप मैच के दौरान वेस्टइंडीज के विरुद्ध 100 रन जड़े थे, जबकि उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) ने साल 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में नाबाद 111 रन की पारी खेली थी.

यश ढुल-शेख रशीद के दम भारत ने बनाया विशाल स्कोर

एंटीगुआ में 2 फरवरी को खेले गए इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 290 रन बनाए. यश धुल (110) के अलावा शेख रशीद ने 94 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जैक निस्बेट और विलियम्स साल्जमन को 2-2 विकेट हाथ लगे.

ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 194 रन पर ऑलआउट

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 41.5 ओवर में महज 194 रन पर ढेर हो गई. खराब शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया को कैंपबेल केलावे और कोरे मिलर ने संकट से निकाला. मिलर 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कैंपबेल ने 30 रन की पारी खेली.

इनके पवेलियन लौटते हुए विकेट गिरने का क्रम शुरू हो गया. हालांकि लैचलन शॉ (Lachlan Shaw) ने 51 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका. भारत के लिए विकी ओस्तवाल ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि रवि कुमार और निशांत संधु को 2-2 विकेट मिले.