ICC Under 19 World Cup 2022, Sri Lanka U19 vs Pakistan U19, 5th Place Playoff: पाकिस्तान (Pakistan U19) ने अंडर-19 विश्व कप-2022 में पांचवें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में श्रीलंका (Sri Lanka U19) को 238 रन से रौंदा. एंटीगुआ में 3 फरवरी को खेले गए इस मैच में पाकिस्तानी कप्तान कासिम अकरम (Qasim Akram) ने 80 गेंदों में 13 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रन जड़े, जिसके बाद उन्होंने 37 रन देकर 5 शिकार भी किए.

कासिम अकरम ने जड़ी सेंचुरी, फिर झटके पांच विकेट

इसी के साथ कासिम यूथ वनडे इंटरनेशनल में एक ही मुकाबले के दौरान सेंचुरी जड़ने और पांच विकेट झटकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. कासिम के उम्दा प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने इस वर्ल्ड कप पांचवें स्थान के साथ अपने अभियान का समापन किया.

टॉप ऑर्डर के दम पाकिस्तान ने बनाया विशाल स्कोर

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेट खोकर 365 रन बनाए. सलामी जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. मोहम्मद शहजाद (73) ने हसीबुल्लाह खान के साथ 24.1 ओवर में 134 रन जुटाए, जिसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला.

कासिम ने हसीबुल्लाह खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 229 रन जुटाकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में ला दिया. हसीबुल्लाह ने 136 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के भी शामिल रहे.

पहली ही गेंद से श्रीलंका ने गंवाया विकेट, महज 127 रन पर ऑलआउट

इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 34.2 ओवर में महज 127 रन पर सिमट गई. श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब रही. पहली ही गेंद पर टीम ने चामिंडु विक्रमासिंघे (0) का विकेट गंवा दिया, जिसके बाद टीम बिखरनी शुरू हो गई.

हालांकि कप्तान दुनिथ वेलालागे ने 40 और विनुजा रानपॉल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली, लेकिन 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. विपक्षी टीम की ओर से कासिम (5 विकेट) के अलावा ओवैस अली, जीशान जमीर, अब्बास अली और मेहरान मुमताज को 1-1 विकेट हाथ लगा.