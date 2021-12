Under 19 Asia Cup 2021 in UAE: एशिया कप में मंगलवार को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा मुकाबला कोरोना वायरस के चलते रद्द हो गया. इस मैच से जुड़े दो अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद खेल को हाफ टाइम से कुछ पहले ही रोक दिया गया. हालांकि यह मुकाबला ग्रुप स्टेज का अंतिम मैच था, जिसने ग्रुप की पहली दो टीमों के नाम तय करने थे. लेकिन मैच रद्द होने बाद आईसीसी ने रनरेट के आधार पर इसका फैसला कर लिया. बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों ने पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया था.Also Read - Under 19 Asia Cup: अफगानिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

अब इस टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) की टीमें आमने-सामने होंगी, जबकि पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान श्रीलंका से भिड़ेगा. एशियाई क्रिकेट परिषद ने एक बयान में कहा, 'एसीसी और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि कोरोना मामले आने के कारण अंडर-19 एशिया कप का अंतिम ग्रुप बी मैच आज रद्द कर दिया गया है.' दोनों सेमीफाइनल मुकाबले 30 दिसंबर को दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का फाइनल 31 दिसंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

23 दिसंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है. सेमीफाइनल में पहुंची 4 टीमों के अलावा इसमें मेजबान संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, कुवैत और नेपाल भी शामिल थे.

टूर्नामेंट में भारत के सफर की बात करें तो भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने से पहले ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेले थे. उसने यूएई और अफगानिस्तान को मात दी, जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ उसे 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.