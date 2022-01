Team India in Under 19 World Cup 2022: अंडर- 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को पहला वनडे मैच हराने के बाद भारतीय टीम बुधवार को अपने दूसरे वनडे मैच में आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में उसने साउथ अफ्रीका को 45 रन से मात दी थी. अब दूसरे वनडे में भले उसका मुकाबला आसान माना जा रहा हो लेकिन वह इस मैच में अपनी बल्लेबाजी को बेहतर बनाने उतरेगी.Also Read - ICC Under 19 World Cup 2022: कप्तान यश ढुल ने कहा- मुझे बल्लेबाजी में और सुधार करने की जरूरत

शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज और कप्तान यश धुल (Yash Dhull) को अपनी टीम से बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद होगी, जब रिकॉर्ड चार बार की चैम्पियन भारतीय टीम आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के दूसरे मैच में बुधवार को आयरलैंड से खेलेगी.

पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 45 रन से हराने के बाद भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और आयरलैंड के खिलाफ उसका पलड़ा भी भारी होगा. भारत और आयरलैंड दोनों ने पहले मैच जीते हैं. आयरलैंड ने युगांडा को 39 रन से हराया था.

भारत अपनी बल्लेबाजी को लेकर इसलिए थोड़ा चिंतित होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी के सूत्रधार कप्तान धुल अकेले थे चूंकि सलामी बल्लेबाज हरनूर सिंह और अंगकृष रघुवंशी जल्दी आउट हो गए. धुल ने शेख रशीद (31) के साथ तीसरे विकेट के लिए 71 रन जोड़े. निशांत सिंधू (27), राज बावा (13) और कुशाल ताम्बे (35) ने भी उपयोगी योगदान दिए.

धुल को इस मैच में सलामी बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी ताकि मध्यक्रम और निचले क्रम पर दबाव नहीं बने. साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजों ने प्रभावी प्रदर्शन किया. बाएं हाथ के स्पिनर विकी ओस्तवाल ने 28 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि तेज गेंदबाज राज बावा ने 47 रन देकर चार विकेट चटकाए. भारत ने साउथ अफ्रीका को 187 रन पर आउट कर दिया था.

जालंधर में जन्मे बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हरनूर ने एशिया कप में भारत के लिए सर्वाधिक 251 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में भी नाबाद शतक जड़ा था लेकिन पहले मैच में वह एक रन पर ही आउट हो गए.

महाराष्ट्र के लिए सीनियर क्रिकेट खेलने वाले तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर और तेज गेंदबाज रवि कुमार प्रभावित नहीं कर सके. एक अन्य मैच में कल ऑस्ट्रेलिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा.

(इनपुट: भाषा)