Under 19 World Cup: भारत की अंडर-19 टीम 5 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप का फाइनल मैच खेलने उतरेगी. अगर भारतीय टीम इस खिताब को जीतती है, तो यश ढुल (Yash Dhull) ऐसा करने वाले पांचवें भारतीय कप्तान बनेंगे. भारत ने साल 2000 में मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) की कप्तानी में अपनी पहली ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने साल 2008, उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) ने साल 2012 और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने साल 2018 में देश को खिताब दिलाया.

अंडर-19 टीम के बाद विराट कोहली को सीनियर टीम की कमान सौंपी गई, जहां उनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन इन दिनों कोहली का 14 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद को राइट आर्म 'क्विक बॉलर' बता रहे हैं.

यह वीडियो अंडर-19 वर्ल्ड कप-2008 का है, जिसमें यह खिलाड़ी शॉर्ट क्लिप में कहता है, "विराट कोहली… कैप्टन… राइट आर्म मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, राइट आर्म क्विक बॉलर, एंड माय फेवरेट क्रिकेटर इज हर्शल गिब्स."

Remember how your favourite superstars looked like as teenagers? 👦

Presenting the 2008 U19 @cricketworldcup introductions 📽️

Which one’s your favourite? 😄 pic.twitter.com/Sk4wnu4BNs

— ICC (@ICC) November 4, 2020