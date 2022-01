हाल ही में भारतीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले युवा बल्लेबाज उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) ने ऑस्ट्रेलिया जाकर नया इतिहास रच दिया है. मंगलवार को उन्मुक्त ने यहां की टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL 2022) में अपना डेब्यू किया. इसी के साथ इस टी20 लीग में खेलने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. 28 वर्षीय इस खिलाड़ी के साथ मेलबर्न रेनेगेड्स ने इस सीजन के लिए करार किया है. उन्होंने होबार्ट हरीकेन्स के खिलाफ मेलबर्न के डोकलैंड्स स्टेडियम में अपना डेब्यू मैच खेला.Also Read - IND vs SA: पहले वनडे में KL Rahul ने बताया टीम कॉम्बिनेशन, Venkatesh Iyer को मिलेगा मौका

उन्मुक्त ने पिछले ही साल भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. इसके बाद वह अमेरिका शिफ्ट हो गए और उन्होंने यहां से क्रिकेट खेलना शुरू किया है. इसके साथ ही उन्हें बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) की कप्तानी वाली मेलबर्न रेनेगेड्स खेलने का मौका मिला. हालांकि अपनी पहली पारी में वह कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए. नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने ने उन्हें अपना शिकार बनाया.

Not Unmukt's night tonight… Sandy gets his man! #BBL11 pic.twitter.com/W3XM0yuVaa

— KFC Big Bash League (@BBL) January 18, 2022