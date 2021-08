Unmukt Chand Retirement: भारत को अपनी कप्तानी में अंडर-19 विश्व कप विजेता बना चुके उन्मुक्त चंद (Unmukt Chand) ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. भले ही उन्मुक्त चंद को आईपीएल में मौका मिला, लेकिन सीनियर टीम में वह कभी डेब्यू नहीं कर सके. उन्मुक्त चंद ने ट्विटर के जरिए इस फैसले की घोषणा की है. इस दौरान उन्होंने बैक-टू-बैक कुछ ट्वीट किए. 28 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी कुछ यादगार वीडियो के साथ एक इमोशनल नोट भी लिखा.Also Read - England vs India, 2nd Test: James Anderson का 'पंजा', भारत 364 रन पर ऑलआउट

चंद ने इस नोट में लिखा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से चीजें हुई थीं, उससे मैं अंदर से शांत नहीं था. मैं फिर भी उम्मीद की किरण देखता हूं और यादगार स्मृतियों के साथ बीसीसीआई को अलविदा कहता हूं तथा दुनिया भर में बेहतर मौकों की तलाश करूंगा.’’ Also Read - Unmukt Chand ने 'भारतीय क्रिकेट' से लिया संन्यास, अब America की ओर से खेलेंगे क्रिकेट!

T1- On to the next innings of my life #JaiHind🇮🇳 pic.twitter.com/fEEJ9xOdlt — Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 13, 2021

Also Read - श्रीलंका दौरे पर क्रुणाल पांड्या का कोविड टेस्ट करने में बीसीसीआई मेडिकल अधिकारी ने की देरी?

पूर्व अंडर-19 कप्तान ने लिखा, ‘‘क्रिकेट दुनिया भर में खेला जाता है और भले ही मतलब बदल जाए, लेकिन अंतिम लक्ष्य हमेशा वही रहता है- जो शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेलना है. ’’

T2- On to the next innings of my life #JaiHind🇮🇳 pic.twitter.com/8yK7QBHtUZ — Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 13, 2021

उन्होंने बीसीसीआई का भी आभार व्यक्त करते हुए लिखा, ‘‘बीसीसीआई को आभार जिसने मुझ जैसे क्रिकेटर को इतने सारे शिविरों, आयु ग्रुप और सीनियर बोर्ड टूर्नामेंट तथा इंडियन प्रीमियर लीग में खुद को अभिव्यक्त करने और अपना कौशल दिखाने का मंच प्रदान किया. भारत में मेरी क्रिकेट यात्रा में कुछ शानदार पल रहे जिसमें देश के लिये अंडर-19 विश्व कप जीतना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण था.’’

T3- On to the next innings of my life #JaiHind🇮🇳 pic.twitter.com/w84kWeCqhM — Unmukt Chand (@UnmuktChand9) August 13, 2021

67 प्रथम श्रेणी मैच में 8 शतक और 16 अर्धशतक की मदद से 3379 रन बनाने वाले उन्मुक्त चंद अमेरिकी में टी20 लीग खेल सकते हैं. बता दें कि विदेशी लीग खेलने के लिए किसी भी भारतीय खिलाड़ी को संन्यास की घोषणा करनी पड़ती है. बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) अपने पंजीकृत खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है.