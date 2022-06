Cricket Viral Video यूरोपियन क्रिकेट ने एक मजेदार वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर किया है. इस वीडियो में फील्डिंग टीम को तीन मौके रनआउट के मिले लेकिन वो एक बार भी बल्‍लेबाजों को आउट नहीं कर पाए. खासबात यह है कि तीनों मौकों पर बल्‍लेबाजी टीम एक-एक रन चुराने में सफल रही. यह वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. फील्डिंग कर रही टीम हड़बड़ी में गड़बड़ी करती रही. बार-बार रन आउट करने से चूकने के बाद यह टीम ओवरथ्रो भी कर बैठी. यही वजह है कि बल्‍लेबाजी टीम को रन मिलते रहे.Also Read - श्रेयस के समर्थन में आए ईशान किशन, 'केवल एक कैच ड्रॉप से नहीं हारी टीम'

जिस वक्‍त मैदान पर नाटकीय अंदाज में रन लिए जा रहे थे तब कमेट्री बॉक्‍स में मौजूद कमेंटेटर भी खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे. वो चाह कर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे. इस गेंद पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसे मौके बने जब पिच पर मौजूद बल्‍लेबाजों को आउट किया जा सकता था लेकिन हर बार गेंदबाजी कर रही टीम चूक गए.

They sneaked in 3️⃣ runs out of nowhere!!‍🤯😆 @CzechCricket#EuropeanCricketSeries #CricketInCzechRepublic pic.twitter.com/Ld3olDLeuT

— European Cricket (@EuropeanCricket) June 8, 2022