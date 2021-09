विराट कोहली फाउंडेशन (Virat Kohli Foundation) ने मुंबई में अवारा पशुओं की देखभाल के लिए एक ट्रॉमा और रिहेब सेंटर की शुरुआत की है. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा था कि वह मुंबई में दो पशु देखभाल सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं. कोहली ने इस पहल से जुड़ने का श्रेय अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को दिया. विराट कोहली ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है.Also Read - Shakib Al Hasan's All Time IPL-XI: धोनी को कप्‍तानी, डीविलियर्स-गेल बाहर, ऐसी है शाकिब की आईपीएल-11

उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, 'हमें यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कड़ी मेहनत के बाद हमारा आवारा जानवारों के लिए ट्रॉमा और रिहैब सेंटर अब काम के लिए तैयार है. इसे हमें विवल्डीज और आवाज के साथ मिलकर तैयार किया है. मलाड केंद्र में जख्मी आवाराज जंतुओं का इलाज होगा और उन्हें मेडिकल सपॉर्ट मिलेगा.'

We are proud to announce that after months of hard work, our Trauma & Rehab Centre for Stray Animals in association with Vivaldis & Awaaz is now ready for operations. The Malad centre will treat injured stray animals & provide them with medical support#VKF #AllLivesMatter pic.twitter.com/Vwvlg8fNKe

— Virat Kohli (@imVkohli) September 14, 2021