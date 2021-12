रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान नियुक्त किए गए हैं. रोहित शर्मा को पहले टी20 फॉर्मेट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 8 दिसंबर को बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया. अपनी कप्तानी में आईपीएल फ्रेंचाइजी मुबई इंडियंस को रिकॉर्ड 5 बार खिताब जिता चुके रोहित शर्मा का मानना है कि कप्तान का अधिकांश काम रणनीति बनाना रहता है.Also Read - आप कितने भी शतक बना लें लेकिन ICC ट्रॉफी जीतना जरूरी, Rohit Sharma का बड़ा बयान

रोहित शर्मा यूट्यूब पर 'बैकस्टेज विद बोरिया' कार्यक्रम में कहा, ''उनके (विराट कोहली) जैसा बल्लेबाज टीम को हमेशा चाहिए. टी20 प्रारूप में 50 से अधिक का औसत अवास्तविक और जबरदस्त है. वह कई बार भारत को संकट से बाहर निकाल चुके हैं. कप्तान का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि सही खिलाड़ी खेल रहे हैं. सही संयोजन है और कुछ तकनीकी बातों को ध्यान में रखना होता है.''

India’s new white ball captain @ImRo45 on Captajncy, partnership with Rahul Dravid, mission World Cup, Virat kohli, Ravi Ashwin, his role in the team and loads more. Backstage with Boria Episode 1. 2pm. https://t.co/YDjPXXcNHv

— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) December 9, 2021