Virender Sehwag Advised Wriddhiman Saha on Journalist Issue: भारतीय टीम के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने पत्रकार विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल वह उसका नाम उजागर नहीं करेंगे. लेकिन भविष्य में अगर यह हरकत दोबारा हुई तो वह ऐसा करने से चूकेंगे नहीं. इस बीच पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने साहा को ट्वीट कर उन्हें अपने ही अंदाज में एक उपयोगी सलाह दी है. वीरू ने कहा कि रिद्धि भले तुम्हारा यह स्वभाव नहीं है लेकिन भविष्य में किसी और खिलाड़ी के साथ ऐसा न हो इसके लिए तुम्हें यह काम करना चाहिए.

जब रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने अपने टि्वटर हैंडल पर इस पत्रकार के साथ हुई वाट्सऐप चैट के स्क्रीन शॉट शेयर कर अपनी बात रखी तो कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर समेत बीसीसीआई भी उनके समर्थन में आ गया. वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) खुलकर उनके समर्थन में आए थे. इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी उनसे कहा था कि वह उस पत्रकार का नाम उजागर करें, जिससे वह उस पर उचित कार्रवाई कर सके.

2/3- My nature isnt such that I will harm anyone to the extent of ending someone’s career. So on grounds of humanity looking at his/her family, I am not exposing the name for the time being. But if any such repetition happens, I will not hold back.

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 22, 2022