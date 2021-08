Virender Sehwag Phone Number: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उस समय फैन्‍स को असमंजस में डाल दिया जब उन्‍होंने सोशल मीडिया पर अपने वैकल्पिक मोबाइल नंबर की जानकारी साझा की. सहवाग का कहना है क उनका फोन बाथरूम में इस्‍तेमाल करते वक्‍त खराब हो गया है. ऐसे में उन्‍हें नए नंबर के माध्‍यम से संपर्क किया जाए.Also Read - इंग्लैंड में टीम इंडिया को भुवनेश्वर कुमार जैसे स्विंग गेंदबाज की जरूरत: युवराज सिंह

वीरेंद्र सहवाग ने मंगलवार दोपहर को ट्वीट किया, "शॉवर इस्‍तेमाल करते वक्‍त मेरा फोन गिर गया है. मैं इसे ठीक करवा रहा हूं. 9112083319 पर संपर्क करें."

सहवाग द्वारा अपना नंबर फैन्‍स के साथ शेयर किया जाना फैन्‍स के समझ नहीं आया. कुछ फैन्‍स का कहना है कि वीरू ने किसी मार्केटिंग स्‍ट्रेटर्जी के तहत इस तरह नंबर शेयर किया है. इसी तरह फैन्‍स का एक धड़ा ये मान रहा है कि वीरेंद्र सहवाग फैन्‍स के साथ प्रैंक कर रहे हैं.

जो भी हो लेकिन सहवाग के इस ट्वीट के बाद फैन्‍स ने सोशल मीडिया पर मजेदार ट्वीट किए. आइये हम आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट से रूबरू कराते हैं.

Others: Trying dial this no.

Me: pic.twitter.com/gqgUcYesbh

— Bʜᴀɢᴄʜᴀɴᴅ (@Bhagchand_Ak) August 3, 2021