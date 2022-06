India vs South Africa, 4th T20I: भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथे टी20 मैच में 82 रन से शिकस्त देकर सीरीज को जीवंत बना दिया है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 169 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 16.5 ओवर में 87 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की जीत में दिनेश कार्तिक का अहम योगदान रहा.Also Read - 16 साल के करियर में Dinesh Karthik ने जड़ी पहली फिफ्टी, 'अनुभव' को बताया जरूरी

दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भारत की ओर से सर्वाधिक 55 रन बनाए. कार्तिक ने 27 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौके जड़े. कार्तिक को उनके प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पूर्व भारतीय क्रिकेटरों वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) और सुरेश रैना ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की शानदार पारी की तारीफ की. कार्तिक ने टी20 में अपना पहला अर्धशतक जमाया जिसकी वजह से भारत ने श्रृंखला के चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन से शिकस्त दी.

Fantastic striking from DK and Kungfu Pandya in the last 5 overs.

Bowlers ko kamaal karna padega to defend 169. #INDvSA

— Virender Sehwag (@virendersehwag) June 17, 2022