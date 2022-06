पाकिस्‍तान की टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्‍मद आमिर (Mohammad Amir) इन दिनों इंग्‍लैंड में हैं जहां वाइटेलिटी ब्‍लास्‍ट टी20 लीग (Vitality Blast 2022) के दौरान ग्‍लूसेस्‍टरशायर काउंटी टीम (Gloucestershire vs Somerset) के लिए खेल रहे हैं. चर्चित फिल्‍म पुष्‍पा का खुमार भारतीय क्रिकेटर्स में खूब सिर चढ़कर बोला था. विंडीज और ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाड़ी भी फिल्‍म के गोनों और चर्चित सीन पर वीडियो बनाकर शेयर करते नजर आए. इंग्‍लैंड की लीग के दौरान मोहम्‍मद आमिर भी पुष्‍पा के रंग में रंगे दिखे.Also Read - दो साल के ब्रेक के बाद प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट में लौटने को तैयार हैं मुरली विजय, इस टूर्नामेंट से होगी वापसी

ग्‍लूसेस्‍टरशायर की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो फैन्‍स के साथ शेयर की गई. वीडियो में सोमरसेट के खिलाफ मैच के दौरान शानदार स्विंग के दम पर आमिर बल्‍लेबाज को विकेट के पीछे कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए नजर आ रहे हैं. विकेट चटकाने के बाद उन्‍होंने फिल्‍म पुष्‍पा के अंदाज में दाढ़ी के नीचे से हाथ फेरते हुए सेलिब्रेट किया.

आमिर ने ग्‍लूसेस्‍टर शायर के खिलाफ मैच के दौरान इस लीग में डेब्‍यू किया. उन्‍होंने पहले ही मैच में अपने चार ओवरों में दो विकेट लिए और 25 रन दिए. इस दौरान उन्‍होंने एक ओवर मेडन भी डाला.

🎥 @iamamirofficial take his first T20 wicket for Glos 👏

Watch live 👉 https://t.co/zEHuTtdjYE#GoGlos 💛🖤 pic.twitter.com/Qd5igBav3V

— Gloucestershire Cricket🏏 (@Gloscricket) June 17, 2022