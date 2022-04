2011 वर्ल्ड कप (World Cup 2011) का जब भी जिक्र होता है कि अकसर एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी पारी और विनिंग सिक्स को इसका श्रेय दिया जाता है. लेकिन भारतीय टीम की इस जीत का हिस्सा रहे कई खिलाड़ी बार बार यह बता चुके हैं कि यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी टीम की जीत थी और इसमें सभी का योगदान था. इन दिनों आईपीएल 2022 (IPL 2022) में एक बार फिर यह चर्चा छिड़ी, जिस पर हरभजन सिंह ने भी गुस्सा दिखा दिया.Also Read - IPL 2022 के अगले मैच में एकदूसरे को टक्कर देंगे Mumbai Indians और Punjab Kings, जानें पीच रिपोर्ट और मौसम का हाल

भज्जी ने कहा कि अगर एमएस धोनी ने अकेले वर्ल्ड कप जीता था तो बाकी खिलाड़ी क्या वहां सिर्फ लस्सी पीने गए थे. भारतीय टीम और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में एमएस धोनी की कप्तानी में खेल चुके हरभजन इन दिनों आईपीएल में कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं. वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मैच के दौरान जब एक दशक पुरानी इस वर्ल्ड कप जीत का किस्सा छिड़ा तो भज्जी ने यह बात कही.

