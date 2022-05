टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) का फिटनेस के प्रति जुनून किसी से छिपा नहीं है. विराट मैदान पर रन बना रहे हों या नहीं लेकिन वह मैच की तैयारी करने में अपना 100 फीसदी देने से कभी नहीं चूकते. वह मैदान पर क्रिकेट के अभ्यास के साथ-साथ अपने स्टेमिना और शारीरिक ताकत को दुरुस्त रखने के लिए जिम में कड़ा अभ्यास करते हैं. और जब जिम में किसी अपने का साथ मिल जाए तो फिर कहने ही क्या.Also Read - IPL 2022: खराब अंपायरिंग के बावजूद, खिलाड़ियों को सवाल उठाने का चांस नहीं, उन्हें बनाए रखनी है गरिमा

विराट कोहली ने मंगलवार की शाम को अपना एक वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट टि्वटर पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में विराट के साथ-साथ उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी जिम में पसीना बहा रही हैं. विराट ने इस क्षण को अपना शानदार कैप्शन देकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है.

Back to my favourite 🏋🏻‍♂️. With my favourite @AnushkaSharma ❤️ pic.twitter.com/g4UnoNNZkx

— Virat Kohli (@imVkohli) May 3, 2022