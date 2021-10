22 गज की पिच पर बॉल को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले युवा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) खुद भी बहुत अच्छा नाचते हैं. इन दिनों आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए विकेट चटका रहे चहल ने बुधवार को अपनी पत्नी धनश्री वर्मा चहल (Dhanashree Verma Chahal) के साथ एक पंजाबी सॉन्ग पर ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. धनश्री ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.Also Read - Live Streaming, SRH vs MI, RCB vs DC: पहली बार एक वक्‍त पर होंगे दो मुकाबले, जानें किस चैनल पर आएगा कौन सा मैच ?

युजी की पत्नी धनश्री एक पारंगत डांसर हैं, जो डांस क्लासेस भी देती हैं. आजकल मौका मिलने पर चहल भी उनके साथ ठुमके लगा लेते हैं. धनश्री ने जैसे ही अपना यह नया वीडियो फैन्स के साथ शेयर किया, फैन्स इस वीडियो को मुरीद हो गए. इस वीडियो में धनश्री और युजी ने ब्लैक ड्रेस पहने हुए हैं और वह हार्डी संधु के सुपरहिट सॉन्ग 'क्या बात है' पर डांस कर रहे हैं. करीब 10 घंटे में ही इस वीडियो को 5 लाख के करीब लोग देख चुके हैं.



इस वीडियो को पोस्ट करते हुए धनश्री ने कैप्शन में लिखा, ‘वह मैदान पर भी घूमते हैं और म्यूजिक बीट पर भी.’ बता दें धनश्री और युजी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर वह फोटोज और वीडियो के जरिए फैंस के साथ जुड़े रहते हैं और उनका हर वीडियो सोशल मीडिया पर धमाका कर देता है. बता दें धनश्री इस वक्त चहल के साथ आईपीएल के लिए यूएई में हैं.

Spinning it on the field, and on the beat. @pumacricket @RCBTweets @yuzi_chahal Music- Kya baat ay @HARRDYSANDHU pic.twitter.com/XWshRuzST6

— Dhanashree Verma Chahal (@DhanshreeVerma9) October 6, 2021