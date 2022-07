IND vs ENG 5th Test Live: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली और जोनी बेयरस्‍टो (Virat Kohli Jonny Bairstow Controversy) के बीच एजबेस्‍टन टेस्‍ट में जारी नोकझोक रविवार को एक अलग ही स्‍तर पर नजर आई. विराट ने इंग्‍लैंड के मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज बेयरस्‍टो को जमकर स्‍लेज किया. मैच के दौरान एक वक्‍त ऐसा भी था जब अंपायर्स को बीच-बचाव कर मामले को शांत करना पड़ा. पहली पारी में शतक जड़ने वाले बेयरस्‍टो का कैच विराट ने नहीं लिया. इसके बाद वो जश्‍न मनाते हुए उन्‍हें फ्लाइग किस देते नजर आए.Also Read - ...जब रन बनते हैं तो सब यही कहने लगते हैं, जडेजा का एंडरसन को करारा जवाब

जोनी बेयरस्‍टो ने 106 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को मुश्किल से निकालने का प्रयास जरूर किया. हालांकि दूसरे छोर से ज्‍यादा सहयोग नहीं मिलने के कारण भारत ने पहली पारी के आधार पर मैच में 132 रन की बढ़त बनाई. बेयरस्‍टो ने इस साल पांचवां शतक लगाया. उनका ध्‍यान भंग करने के लिए विराट कोहली कई मौकों पर स्‍लेज करते नजर आए. बेयरस्‍टो शुरुआत में मोहम्‍मद शमी की गेंद पर जूझ रहे थे. यही वजह है कि विराट ने उन्‍हें यह कहते हुए चिढ़ाने का प्रयास किया कि ये टिम साउदी नहीं है. बाद में दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ता हुआ भी नजर आया.

No one deserves this wicket more than Shami, he has bowled his heart out without any luck. pic.twitter.com/j4gPSha3h3 — Johns. (@CricCrazyJohns) July 3, 2022

