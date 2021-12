IND vs AUS- David Warner Wants to Beat India in India in Test Sereis: क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया अब दो कड़े प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में लगातार 2 बार टेस्ट सीरीज हराने का कारनामा किया है. अब ऑस्ट्रेलिया भी भारत को उसके घर में हराने का इंतजार कर रही है. उसके ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) ने हाल ही यह बात कही कि वह संन्यास लेने से पहले भारतीय टीम को उसके घर में टेस्ट सीरीज हराना चाहते हैं. इसके अलावा वह इंग्लैंड में भी एशेज सीरीज जीतना चाहते हैं.Also Read - Ashes 2021-22- इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को फिर से सिलेक्शन कमेटी वापस लानी चाहिए, कोच और कप्तान की सलाह से चयन गलत

ऑस्ट्रेलिया के यह सलामी विस्फोटक बल्लेबाज अक्टूबर में टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान 35 साल के हो गए थे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली खिताबी जीत में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का पुरस्कार जीता था. इसके बाद कंगारू टीम इन दिनों अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज खेल रही है, जहां उसने सीरीज के पहले 3 टेस्ट जीतकर एशेज ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. Also Read - AUS vs ENG: डेविड वार्नर की बेटी का MCG में हुआ डेब्‍यू, लगाया शानदार पुल शॉट, Watch Video

35 साल के वॉर्नर यह बखूबी जानते हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है. अगले दो-तीन साल में उन्हें इसे अलविदा कहना होगा. लेकिन बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा कि वह क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में संन्यास लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं. Also Read - Ashes 2021- बोलैंड ने धमाकेदार शुरुआत की है अब ऑस्ट्रेलिया को उनके बारे में सोचना चाहिए: क्रिस रोजर्स

बता दें ऑस्ट्रेलियाई टीम फ्यूचर टूर कार्यक्रम (FTP) के मुताबिक अगले साल सितंबर में 4 टेस्ट की सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी, जबकि इंग्लैंड अगली एशेज सीरीज की मेजबानी साल 2023 में करेगा. यानी वॉर्नर कम से कम अगले 2 साल और टेस्ट क्रिकेट में बने रहना चाहते हैं. तब तक वह 37 साल के हो चुके होंगे.

वॉर्नर ने ईएसपीएन क्रिकइंफो से बताया, ‘मैं अपनी टीम के साथ भारत में टेस्ट सीरीज जीतना चाहता हूं और साथ ही इंग्लैंड में अगली एशेज सीरीज को जीतना चाहता हूं.’ सलामी बल्लेबाज ने इंग्लैंड में तीन और भारत में दो सीरीज में क्रमश: 13 और 8 टेस्ट खेले हैं. लेकिन दोनों देशों में बिना कोई शतक लगाए, 26 और 24 के औसत से रन बनाए हैं.

हालांकि, वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप और एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर अपने आलोचकों को चुप करा दिया है. उन्हें लगता है कि उनके पास अगले साल बड़ा स्कोर करने का अवसर है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जेम्स एंडरसन दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि वह इस उम्र में भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं.’