West Indies vs Australia, 1st T20I: वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 जुलाई को सेंट लूसिया (Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia) में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज ने 18 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. शृंखला के अलगे मुकाबले इसी मैदान पर 10, 12, 14 और 16 जुलाई को खेले जाएंगे.Also Read - PSL के दौरान हुआ हादसा, Andre Russell के सिर पर जा लगी गेंद, अस्‍पताल में भर्ती

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 6 विकेट गंवाकर 145 रन बनाए. आंद्रे रसेल ने सर्वाधिक 51 रन की पारी खेली. उन्होंने 28 गेंदों में 5 छक्के और 3 चौके भी जड़े. उनके अलावा लिंडन सिमंस ने 27, जबकि शिमरॉन हेटमायर ने 20 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जोश हेजलवुड ने 3, जबकि मिचेल मार्श ने 2 विकेट झटके. Also Read - IPL: Andre Russell को आज भी दर्द देता है क्वॉलीफायर में आउट हो जाना

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया महज 127 रन पर सिमट गई. मिचेल मार्श ने 31 गेंदों में 7 बाउंड्री के दम पर सर्वाधिक 51 रन बनाए. उनके अलावा मैथ्यू वेड ने 33 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. ऑस्ट्रेलिया के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके. वेस्टइंडीज की तरफ से ओबेद मैक्कॉय ने 3, जबकि हेडन वॉल्श ने 3 शिकार किए. Also Read - सुरक्षित स्वदेश पहुंचे IPL 2021 में हिस्सा लेने वाले विंडीज खिलाड़ी; सीईओ जॉनी ग्रेव ने BCCI का शुक्रिया अदा किया

