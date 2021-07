West Indies vs Australia, 2nd ODI: वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारबारोड (Kensington Oval, Bridgetown, Barbados) में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी फैंस को दंग कर दिया. ये वाकया ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान का है, जिसमें मेजबान टीम के कप्तान किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की हरकत ने सभी को हैरान करके रख दिया.Also Read - England vs India, Test Series: Suryakumar Yadav को पहली बार टेस्ट टीम के लिए बुलावा

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 16वें ओवर में अकील हुसैन ने एक नो-बॉल फेंक दी, जिसके बाद अंपायर ने 'फ्री हिट' का इशारा किया. यूं तो नियमों के मुताबिक अगर बल्लेबाज ने स्ट्राइक नहीं बदली है, तो फ्री हिट के दौरान अगली डिलीवरी के लिए फील्ड प्लेसमेंट से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन इस मैच में कुछ और ही देखने को मिला.

नो-बॉल के दौरान शॉर्ट लेग पर खड़े किरोन पोलार्ड अपनी फील्डिंग पोजिशन में खड़े होने के बजाय सीधे मैदान से बाहर चले गए. पोलार्ड हेल्मेट पहने बाउंड्री से बाहर खड़े रहे और वेस्टइंडीज को 10 खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग करनी पड़ी.

One for the ‘never seen that before’ pile: No-ball called, so field must stay the same for the free hit. But Pollard (understandably) has no interest in staying at short leg where he had been standing. So he goes off the field and WI field with 10 men for the free hit #WIvAUS pic.twitter.com/LcYrAZCHHE

इस घटना की तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था. पोलार्ड से पहले इंग्लैंड के पूर्व ऑफ स्पिनर ग्रीम स्वॉन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाप वनडे मैच के दौरान ऐसा ही किया था.

West Indies take out a rollercoaster second ODI by four wickets thanks to a match turning stand between Nicholas Pooran and Jason Holder.

It’s all to play for in the series decider.#WIvAUS | https://t.co/iuzdJVUBXJ pic.twitter.com/RPbLqErc5G

