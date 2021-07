West Indies vs Australia, 5th T20I: वेस्टइंडीज ने सेंट लूसिया (Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet, St Lucia) में 16 जुलाई को खेले गए पांचवें टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 16 रन से मात दी. इसी के साथ मेजबान वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 4-1 से अपने नाम कर लिया है. शृंखला के शुरुआती तीनों मुकाबले गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने चौथे मैच में जीत दर्ज की थी. अब दोनों टीमों के बीच 20-24 जुलाई के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जानी है.Also Read - West Indies vs Australia: वेस्टइंडीज के हाथों ऑस्ट्रेलिया गंवा चुका टी20 सीरीज, दौरे से हटने पर Daniel Sams को नहीं कोई अफसोस

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एविन लुइस के 34 गेंदों पर चार चौकों और नौ छक्कों की मदद से 79 रन के दम पर 20 ओवर में आठ विकेट पर 199 रन बनाए. लुइस के अलावा निकोलस पूरन ने 31, क्रिस गेल ने 21, लेंडल सिमंस ने 21 और आंद्रे फ्लेचर ने 12 रनों का योगदान दिया. Also Read - WI vs AUS: रसेल इतने लाचार कभी ना थे जितना स्‍टार्क ने बना दिया, नहीं बन पाए ओवर मे 11 रन, Watch Video

विपक्षी टीम की तरफ से टाई ने तीन विकेट लिए, जबकि एडम जम्पा और मार्श को दो-दो विकेट तथा स्वीपसन को एक सफलता हाथ लगी. Also Read - West Indies vs Australia, 4th T20I: मिचेल मार्श का ऑलराउंडर प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पहली जीत

West Indies take out the match by 16 runs to win the #WIvAUS T20I series 4-1.

Evin Lewis’ 79 off 34 the backbone of an impressive @windiescricket victory 👏

