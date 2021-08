West Indies vs Pakistan, 1st Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच जमैका (Sabina Park, Kingston, Jamaica) में पहला टेस्ट मैच जारी है. इस मुकाबले के पहले दिन वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडेन सील्स (Jayden Seales) ने कुछ ऐसा किया, जिसके चलते उन्हें आईसीसी (ICC) ने फटकार लगाई है. दरअसल पाकिस्तान की पहली पारी के 70वें ओवर में बल्लेबाज हसन अली (Hasan Ali) के आउट होने के बाद हुई, जब सील्स ने हसन के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इससे बल्लेबाज की ओर से आक्रामक प्रतिक्रिया आ सकती थी.Also Read - संघर्ष कर रहे चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्यकुमार यादव को मौका दे सकती है टीम इंडिया: सलमान बट

सील्स ने आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया जिसमें खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के खिलाफ ‘अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अमर्यादित भाषा या आक्रामक इशारों का उपयोग करना है, जो आउट होने वाले बल्लेबाज को आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए भड़का सकता है. Also Read - Live Score and Updates, West Indies vs Pakistan, 1st Test: यहां देखें विंडीज-पाकिस्‍तान के बीच मैच का लाइव स्‍कोर

Their 19 years old Jayden Seales changed the game in just 4 deliveries by getting 2 of our batsmen. Brilliant from him! We have started collapsing again :3#PAKvWI pic.twitter.com/UZYp5a5SCw

— Daniyal Mirza (@Danitweets___) August 14, 2021