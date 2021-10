Who is Deepak Chahar Girlfriend Jaya Bhardwaj ?: दीपक चाहर ने गुरुवार को पंजाब किंग्‍स के खिलाफ मैच के बाद स्‍टेडियम में ही सगाई कर ली. सोशल मीडिया पर दीपक चाहर और उनकी गर्लफ्रेंड की सगाई का वीडियो इस वक्‍त सबसे ज्‍यादा चर्चा में है. ऐसे में सवाल फैन्‍स सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरी दीपक चाहर की गर्लफ्रेंड कौन हैं ? उनका नाम क्‍या है ? दीपक चाहर का इश्‍क कब परवान चढ़ा ? आइये कुछ सावालों का जवाब हम आपको देने का प्रयास करते हैं.Also Read - Live Score and Updates KKR vs RR, IPL 2021: शुबमन गिल के अर्धशतक से कोलकाता ने बनाए 171/4

दीपक चाहर की गर्लफ्रेंड का नाम जया भारद्वाज है. वो एक्‍टर सिद्धार्थ भारद्वाज की बहन हैं. दोनों के लिंकअप के चर्च बीते कई महीनों से चल रहे थे. बताया जा रहा था कि दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस हैं. माना जा रहा था कि आईपीएल 2021 के बाद वापस स्‍वदेश लौटते ही दीपक चाहर और जया भारद्वाज सगाई कर सकते हैं लेकिन दोनों ने इतना इंतजार करना मुनासिफ नहीं समझा. दीपक चाहर ने फैन्‍स के बीच दुबई इंटरनेशन स्‍टेडियम में ही अपने प्‍यार का खुल्‍लम खुल्‍ला इजहार कर दिया.

Who is Deepak Chahar Girlfriend Jaya Bhardwaj ? दीपक चाहर की मंगेतर जया भारद्वाज के भाई सिद्धार्थ भारद्वाज बिग बॉस और एमटीवी के शो स्प्लिट विला में नजर आ चुके हैं. भले ही चेन्‍नई सुपर किंग्‍स को इस मैच में शिकस्‍त झेलनी पड़ी हो लेकिन इसके बावजूद दीपक चाहर की सगाई (Deepak Chahar Engagement) का वीडियो जैसे ही सामने आया, फैन्‍स चेन्‍नई की हार को भूल गए. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

फैन्‍स के बीच दीपक चाहर की मंगेतर को लेकर जानकारी प्राप्‍त करने की जिज्ञासा काफी अधिक दिखी. यही वजह है कि दीपक चाहर द्वारा अंगूठी बदले जाने के महज पांच मिनट के भीतर ही वे ट्विटर पर ट्रॉप ट्रेंड बन गए.