Who is RCB Debutant KS Bharat ?: कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान आज अपना 200वां आईपीएल मुकाबला खेल रहे भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने विकेटकीपर बल्‍लेबाज केएस भरत और वनिंदू हसरंगा को डेब्‍यू का मौका दिया है. यहां से सवाल उठता है कि आखिरी कौन हैं केएस भरत जिसे विराट की टीम में जगह दी गई है. आइये हम आपको उनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं.

घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रदेश के लिए खेलने वाले केएस भरत यानी कोना श्रीकर भरत मूल रूप से विशाखापत्‍तनम के रहने वाले हैं. भरत भारत के इकलौते ऐसे विकेटकीपर बल्‍लेबाज हैं जिन्‍होंने घरेलू क्रिकेट में तिहरा शतक लगाया है. शानदार घरेलू सीजन के दम पर ही भरत को दिल्‍ली कैपिटल्‍स ने अपनी टीम में जगह दी थी लेकिन वो रिषभ पंत की मौजूदगी के चलते कभी भी प्‍लेइंग इलेवन में अपनी जगह नहीं बना पाए.

Who is RCB Debutant KS Bharat ?: दिल्‍ली ने जब उन्‍हें रिलीज किया तो बैंगलोर की नजर उनपर पड़ी. पिछले सीजन तक बैंगलोर के लिए पार्थिव पटेल विकेटकीपर बल्‍लेबाज का काम करते थे लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं. ऐसे में भरत के पास आईपीएल में अपनी क्षमता को दिखाने का अच्‍छा मौका होगा. बैंगलोर के इंट्रा स्‍क्‍वाड मैच में शानदार प्रदर्शन के आधार पर ही उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी गई है.

भारतीय स्‍क्‍वाड का भी बन चुके हैं हिस्‍सा ?

केएस भरत भले ही अभी टीम इंडिया में अपनी जगह नहीं बना पाए हों लेकिन इसके बावजूद भी वो विराट कोहली के फेवरेट्स की लिस्‍ट में शामिल हैं. पिछले साल ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान केएस भरत को रिद्धिमान साहा की जगह भारतीय टीम में स्‍टैंड-बॉय विकेटकीपर के तौर पर जगह दी गई थी.