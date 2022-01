Who Is Ravi Bishnoi- Know Here Young Leg Spinner Who Get Place in Team India: बुधवार देर रात जब बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ (IND vs WI) सीमित ओवरों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की तो युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) की एंट्री ने सभी को प्रभावित किया है. 21 वर्षीय राजस्थान के इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में अभी अपनी पहचान बनाना शुरू ही की है. वह दो साल पहले साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप (ICC Under 19 World Cup) से सुर्खियों में आए थे.Also Read - भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देंगे Rahul Dravid, कोचिंग से ज्यादा मैन मैनेजमेंट पर देंगे ध्यान: Shane Warne

Virat Kohli की तरह अंडर- 19 स्टार हैं Ravi Bishnoi

भारत इस टूर्नामेंट में उपविजेता बना था और रवि बिश्नोई ने यहां अपनी फिरकी से उन्होंने सभी को प्रभावित किया था. इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन के दम पर उन्हें इसी साल आईपीएल में एंट्री मिल गई. अब वह सिर्फ दो साल में ही भारतीय टीम में पहुंच गए हैं. वह विराट कोहली (Virat Kohli) , रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw), शुबमन गिल (Shubman Gill) जैसे खिलाड़ियों की तरह अंडर 19 से ही स्टार बनने की राह पर हैं. यहां पेश है उनके छोटे से करियर पर एक नजर…

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019-20 से छाए

इस युवा खिलाड़ी ने अपनी लेग स्पिन से भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स को पहले से ही प्रभावित कर दिया था. कलाइयों के इस स्पिनर को अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला और उन्होंने यहां अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया. इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कुल 6 मैच खेले और 17 विकेट अपने नाम किए. वह इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 52 ओवर फेंककर 3.48 की इकॉनमी से कुल 181 रन खर्च किए. उन्होंने यहां एक मैच में सिर्फ 5 रन देकर 4 शिकार अपने नाम किए, जो इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन है.

शानदार प्रदर्शन से IPL में मिली एंट्री

वर्ल्ड कप में उनकी कलाइयों का जादू देखकर साल 2020 में ही उन्हें आईपीएल में एंट्री का मौका मिला. पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने उन्हें 2 करोड़ रुपये की कीमत चुकाकर अपने पाले में किया. उन्होंने अभी तक इस लीग में दो सीजन खेले हैं और यहां उन्होंने कुल 24 विकेट लेकर अपनी क्षमता साबित की है.

अपनी फिरकी के साथ-साथ वह उम्दा श्रेणी के फील्डर भी हैं और उन्होंने आईपीएल में कई असंभव कैच पकड़कर अपनी धाक दिखाई है. उन्होंने अपने पहले सीजन में 14 मैच खेलकर 12 विकेट निकाले थे, जबकि बीते साल उन्हें 9 मैचों में ही खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस बार भी एक दर्जन शिकार अपने नाम किए. आईपीएल के अलावा अपनी घरेलू टीम राजस्थान के लिए उन्होंने अब तक 17 लिस्ट ए मैच खेले हैं. हालांकि अभी तक उनके खाते में कोई भी फर्स्ट क्लास (लाल गेंद से खेले जाने वाले 4 दिवसीय मैच) मैच नहीं है.

इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में खेलेंगे बिश्नोई

पंजाब की टीम ने इस सीजन बिश्नोई को अपनी टीम में रिटेन नहीं किया. लेकिन उसे इसका दुख जरूर हो रहा होगा क्योंकि आईपीएल की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस युवा गेंदबाज को खिलाड़ियों की मैगा ऑक्शन से पहले ही अपने पाले में कर लिया है. लखनऊ ने बिश्नोई को 4 करोड़ रुपये देकर अपनी खेमे में बना लिया है, जहां वह केएल राहुल (KL Rahul) की कप्तानी में ही अपना तीसरा सीजन खेलते दिखाई देंगे.

आईपीएल से पहले टीम इंडिया में दिखाएंगे जोर

इस बार आईपीएल तो संभवत: मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा लेकिन उससे पहले इस युवा स्टार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू का इंतजार होगा. उन्हें 3-3 मैचों की वनडे और टी20 दोनों ही टीम में जगह मिली है. बिश्नोई यहां दोनों सीरीज में अपने डेब्यू के लिए बरकरार होंगे, ताकि वह अपनी फिरकी का हुनर साबित कर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर पाएं.