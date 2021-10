आईपील फ्रेंचाइजी राजस्‍थान रॉयल्‍स इस वक्‍त ट्विटर पर काफी ट्रेंड में है. आईपीएल अगेंस्‍ट राजस्‍थान रॉयल्‍स (IPL Against RR) हैश टैग इस वक्‍त ट्विटर पर सबसे ज्‍यादा ट्रेंड कर रह है. राजस्‍थान की टीम पर कोई बैन नहीं लगा है. ना ही उन्‍होंने ऐसी कोई हरकत की है जिसके चलते टीम पर बैन लगाया जाए. ऐसी स्थिति में आखिर इस तरह का हैशटैग ट्विटर का टॉप ट्रेड कैसे बन गया. आइये हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं.Also Read - Live Score and Updates, DC vs CSK, IPL 2021: चेन्‍नई 136/5 रन पर हुआ सीमित, दिल्‍ली को मिला आसान लक्ष्‍य

If ” बात का बतंगड़ बनाना ” had a face..👇 ” IPL Against RR ” is trending for a wrong reason on Twitter.. For Those Who Thinking Why Ipl Against Rr Trending#rajasthanroyals #hallabol #SanjuSamson pic.twitter.com/onyYvDyjwm — RR Trends™(FolloW BacK) (@TrendsRR) October 4, 2021

IPL against RR and

Pollard’s highest score in “IPL against RR” are two different things 😂.

Twitter ka server nashe me hai 😆 — patelpiyush (@patelpiyush636) October 4, 2021

दरअसल, कीरोन पोलार्ड ने राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ अपना सर्वाधिक स्‍कोर बिना विकेट गंवा 87 रन बनाए हैं. ट्विटर के क यूजर ने यह बात बताते हुए अंग्रेजी में लिखा, ‘Kieron Pollard Registered his Highest Score of 87 In IPL against RR’. इसी तरह के ट्विट अन्‍य लोगों ने भी किए. देखते ही देखते ये ट्रेंड में आ गया. इसके बाद भेड़ चाल शुरू हो गई और ट्विटर पर यह ट्रेंड करने लगा. हर कोई ये ही पूछने लगा कि आखिरी आईपीएल अगेंस्‍ट आरआर ट्रेंड क्‍यों कर रहा है. लोगों के द्वारा इस ट्रेंड (IPL Against RR) में दिलचस्‍पी लगाने के बाद इसे लेकर हो रहे ट्वीट्स की संख्‍या कई गुना बढ़ गई. इस ट्रेंड के टॉप में आने के पीछे मूल रूप से ट्विटर की ही गलती है. उन्‍होंने बिना सोचे विचारे इसे ट्रेंड में डाल दिया. जिसके बाद राजस्‍थान फ्रेचाइजी की तरफ से भी इसपर प्रतिक्रिया दी गई.