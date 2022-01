WI vs ENG 3rd T20I Match Report And Highlights: वेस्टइंडीज दौरे पर गई इंग्लैंड को 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में 20 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड की टीम को यहां रोवमैन पॉवेल (Rovman Powell) और निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) की विस्फोटक पारियों के चलते 225 रन का टारगेट मिला था. लेकिन वह अपने 9 विकेट गंवाकर 204 रन ही बना पाई और 20 रन से यह मैच हार गई. 5 मैचों की इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने अब इंग्लैंड पर 2-1 की बढ़त बना ली है. सीरीज का चौथा मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा.Also Read - WI vs ENG- आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ 28 रन बनाकर भी रोमांचक मैच में हारा वेस्टइंडीज

रोवमैन ने 53 गेंदों में 4 चौके और 10 छक्कों की मदद से यहां 107 रन की पारी खेली. इसके अलावा दूसरे छोर पर निकोलस पूरन का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 43 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 70 रन बनाए. Also Read - WI vs ENG 1st T20I: Jason Holder की करियर बेस्‍ट गेंदबाजी से गदगद हैं कीरोन पोलार्ड, बोले- जीतेंग अगला मैच

मेजबान टीम ने पावरप्ले में ही अपने दोनों ओपनर्स के विकेट गंवा दिए थे. 48 रन पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद पॉवेल और पूरन ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया और तीसरे विकेट के लिए 122 रन की शानदार साझेदारी निभाई. आदिल रशीन ने पूरन को आउट कर इस साझेदारी को जरूर तोड़ दिया लेकिन दूसरे छोर पर खड़े पॉवेल ने यहां रुकने का नाम नहीं लिया और टी20 इंटरनेशनल करियर में अपना पहला शतक ठोक दिया.

West Indies beat England by 20 runs thanks to a brilliant century by Rovman Powell. The hosts lead the T20I series 2-1 💪#WIvENG pic.twitter.com/cNG2JO51aI — ICC (@ICC) January 27, 2022

रोवमैन पॉवेल को इस मैच में ओडियन स्मिथ की जगह मौका मिला था. उन्होंने यहां इंग्लैंड की कमजोर गेंदबाजी का जमकर फायदा उठाया. इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था लेकिन उसका यह फैसला गलत साबित हुआ. जॉर्ज गार्टन (1/57) और टायमल मिल्स (1/52) सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए.

जवाब में इंग्लैंड की टीम 9 विकेट पर 202 रन ही बना सकी. टॉम बेंटोन ने 39 गेंद में 73 रन बनाकर जीत की उम्मीद जगाई थी लेकिन उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड को 45 गेंद में 96 रन की जरूरत थी.

अपने करियर का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे फिल सॉल्ट ने एक ओवर में 36 रन निकालकर वापसी की कोशिश की. उन्होंने 22 गेंद में 50 रन बनाए लेकिन अर्धशतक पूरा होते ही बोल्ड हो गए. कप्तान इयोन मोर्गन को मामूली चोट लगने के कारण इंग्लैंड की कप्तानी मोईन अली ने की. आखिरी दो मैच शनिवार और रविवार को खेले जाएंगे.