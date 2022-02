Joe Root On James Anderson And Stuart Broad’s Career: वेस्टइंडीज दौरे के लिए इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट टीम में दो अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) और स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) को जगह नहीं दी है. इससे कई जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन दोनों खिलाड़ियों का टेस्ट करियर अब अपने अंतिम मोड़ पर आ गया है. लेकिन इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट (Joe Root) ने इससे साफ इनकार किया है. उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ियों आने वाली गर्मियों में एक बार फिर टीम के साथ खेलते दिखाई देंगे, जिससे इंग्लैंड के फैन्स को अच्छा लगेगा. विंडीज दौरे के लिए टेस्ट टीम में अपना नाम न देखकर इन दोनों गेंदबाजों ने भी गुस्सा जाहिर किया था.Also Read - WI vs ENG: टेस्ट टीम से Stuart Broad को बाहर करने पर आया गुस्सा, Nasser Hussain ने किया समर्थन

हाल ही में इंग्लैंड की टीम प्रतिष्ठित टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी. यहां यह टीम 5 टेस्ट की सीरीज 4-0 से हार गई, जिसके बाद इंग्लैंड में प्रशासनिक स्तर से लेकर टीम स्तर तक कई बदलाव किए गए. इस बदलाव का शिकार ब्रॉड और एंडरसन भी हो गए. लेकिन कप्तान जो रूट ने कहा कि है कि उन्होंने अपने दोनों स्टार खिलाड़ियों से बात की है, वे गुस्से में थे लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि उनका करियर खत्म नहीं हुआ है. Also Read - Stuart Broad और James Anderson के टेस्ट टीम से बाहर होने से क्यों खुश हैं Michael Vaughan

इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड ने कैरेबियाई टेस्ट दौरे के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी, जिसमें देश के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन (James Anderson) और स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) को शामिल नहीं किया गया था. ब्रॉड और एंडरसन के अलावा, ईसीबी ने एशेज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली टीम से डोम बेस, सैम बिलिंग्स, रोरी बर्न्‍स, जोस बटलर, हसीब हमीद और डेविड मलान को बाहर कर दिया है. Also Read - WI vs ENG, Test Series: वेस्टइंडीज दौरे पर इंग्लैंड ने किया बड़ा बदलाव, James Anderson समेत 8 खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता

रूट ने बृहस्पतिवार को स्वीकार किया कि बाहर किए जाने से ब्रॉड और एंडरसन नाराज हो गए थे. रूट ने आईसीसी के हवाले से कहा, ‘मैंने एंडरसन और ब्रॉड दोनों से बात की है और वे निश्चित रूप से निराश और गुस्से में हैं, आप इसकी उम्मीद करेंगे. हालांकि उन्हें यह साफ कर दिया गया है कि, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि दोनों खिलाड़ी के लिए यह क्रिकेट का अंत है. गर्मियों के सीजन में ब्रॉड और जिमी को टीम की ओर से खेलते हुए देखना प्रशंसकों को बहुत अच्छा लगेगा.’

एंडरसन ने संकेत दिया है कि वह काउंटी क्रिकेट में लंकाशायर के लिए मजबूत प्रदर्शन के माध्यम से अपनी जगह वापस पाने की कोशिश करेंगे और इस साल न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में होंगे. रूट ने कहा कि कैरेबियाई दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ियों के पास भविष्य के लिए टीम में जगह बनाने का शानदार मौका है.

उन्होंने कहा, ‘जो लोग दौरे पर हैं उन्हें कुछ अलग भूमिकाओं में कदम रखने और इस टीम को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला है.’ गेंदबाज मार्क वुड, ओली रॉबिन्सन और क्रिस वोक्स, रूट के पास वेस्टइंडीज के लिए विकल्प हैं, जबकि सीमर साकिब महमूद और यॉर्कशायर के अनकैप्ड तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर भी सीरीज के दौरान टीम में रह सकते हैं. इंग्लैंड इस समय आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में नौवें स्थान पर है और वेस्टइंडीज सिर्फ एक स्थान आगे है.

(इनपुट: आईएएनएस)