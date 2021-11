WI vs SL Live Score T20 World Cup 2021: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में आज दिन के दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज और श्रीलंका (WI vs SL) की टीमें आमने-सामने होंगी. यह दिन का दूसरा मुकाबला है. वेस्टइंडीज के लिहाज से यह मैच काफी उपयोगी है. तीन मैच खेलकर उसने सिर्फ एक में जीत दर्ज की है, लेकिन अभी भी उसके पास 6 अंक पाने का मौका है. अगर वह 6 अंकों के साथ अपनी रनरेट बेहतरीन कर लेती है तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी कुछ उम्मीद बन सकती है.Also Read - WI vs SL Live Streaming: यहां देखें वेस्‍टइंडीज-श्रीलंका के बीच मुकाबला, मोबाइल पर भी उपलब्‍ध है मैच

दूसरी ओर श्रीलंका की टीम 4 मैच खेलकर 3 मैच गंवा चुकी है. उसके पास भी सिर्फ 2 ही अंक हैं और बांग्लादेश की तरह वह भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. लेकिन श्रीलंका की टीम आज इस मैच के साथ ही इस टूर्नामेंट में विदाई लेगी. ऐसे में वह जीत के साथ अपने अभियान का अंत करना चाहेगी.

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीम:-

वेस्टइंडीज टीम: क्रिस गेल, एविन लुईस, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), आंद्रे रसेल, निकोलस पूरन (डब्ल्यू), ड्वेन ब्रावो, जेसन होल्डर, अकील होसेन, रवि रामपॉल, ओशाने थॉमस, हेडन वॉल्श, आंद्रे फ्लेचर, लेंडल सिमंस.

श्रीलंका टीम: पथुम निसानका, कुसल परेरा (विकेटकीपर), चरित असलंका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, दासुन शनाका (कप्तान), वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षाना, लाहिरू कुमारा, बिनुरा फर्नांडो, धनंजय डी सिल्वा, दिनेश चांदीमल.